Turcja zablokowała dostęp do serwisu społecznościowego Instagram. Nie podano dokładnej przyczyny tej decyzji, ale - jak zauważa Reuters - ma ona związek ze ze śmiercią lidera Hamasu Ismaila Hanijego. Tureckie władze skrytykowały platformę za blokadę wpisów z kondolencjami. - To jest cenzura, czysta i prosta - przekazał szef departamentu komunikacji Fahrettin Altun.

Turecki Urząd ds. Technologii Informacyjnych i Komunikacji (BTK) 2 sierpnia zdecydował o zablokowaniu dostępu do serwisu społecznościowego Instagram - poinformował Reuters. Zaznaczono, że zablokowana jest również aplikacja na urządzenia mobilne.

BTK nie podał przyczyny tej decyzji ani nie sprecyzował, jak długo blokada będzie obowiązywać. Jednak, jak dodał Reuters, decyzja jest związana ze śmiercią lidera Hamasu Ismaila Hanijego.

W środę Fahrettin Altun, szef departamentu komunikacji przy prezydencie Turcji, skrytykował Instagram za blokadę wpisów z kondolencjami po zabiciu Hanijego. Zaznaczył, że platforma nie powołał się na żadne złamanie zasad w tym kontekście. - To jest cenzura, czysta i prosta - powiedział Altun.

Do tych słów nie odniósł się ani Instagram, ani jej właściciel - firma Meta Platforms.

Ismail Hanijja nie żyje. Był przywódcą Hamasu

W piątek w Turcji obowiązuje żałoba narodowa w związku ze śmiercią Ismaila Hanijego. Ogłosił ją dzień wcześniej prezydent Recep Tayyip Erdogan.

Hanije zginął w środę nad ranem w Teheranie, do którego udał się, by wziąć udział w zaprzysiężeniu prezydenta Masuda Pezeszkiana. Iran i Hamas oskarżają o jego śmierć Izrael, który jednak nie przyznał się do zorganizowania zamachu.

Turcja w toczącym się konflikcie palestyńsko-izraelskim opowiada się po stronie Palestyńczyków. Prezydent otwarcie krytykuje posunięcia Izraela w Strefie Gazy.

Ismail Hanijja został politycznym przywódcą Hamasu w 2017 roku, a dwa lata później na stałe opuścił Strefę Gazy.

Hanijja na co dzień mieszkał w Katarze i był jednym z negocjatorów w rozmowach o zawieszeniu broni. W przeciwieństwie do swoich kolegów z Hamasu, postrzegany był jako bardziej umiarkowany działacz organizacji.