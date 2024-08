Międzynarodowa Koalicja państw wspierających Ukrainę zobowiązała się, że do końca lipca chociaż część z 79 myśliwców F-16 trafi na front. Według doniesień sześć takich maszyn już operuje w powietrzu jednak nie ma oficjalnego potwierdzenia Ukrainy w tej sprawie. Zapewnienia udzielił za to szef litewskiego MSZ, który stwierdził, że informacja o dostarczeniu Ukrainie sześciu F-16 jest prawdziwa.

F-16 dla Ukrainy. Na froncie pojawi się czynnik, z którym "będą liczyć się Rosjanie"

Redaktorka Polsat News zapytała eksperta, czy pojawienie się na froncie F-16 może zmienić układ sił. - Zmiana będzie, bo pojawi się czynnik, z którym będą musieli liczyć się Rosjanie. Natomiast nie będzie to czynnik o znaczeniu decydującym - powiedział płk. Piotr Lewandowski z Centrum Szkolenia WOT.



- To już miało wpływ zanim się pojawiły, bo Rosjanie musieli dywersyfikować środki rozpoznania i rażenia, czyli ich broń dalekiego zasięgu (...) Atakowały też infrastrukturę lotniczą Ukrainy, czyli mówiąc obrazowo nie spadały na ukraińskie elektrownie tylko na lotniska. W tej chwili informacja o pojawieniu się (F-16 na froncie Ukrainy – red.) zmusi Rosjan do intensyfikacji działań w kierunku wykrywania i niszczenia przede wszystkim infrastruktury i miejsc, w którym te maszyny mogą się znaleźć, bo najskuteczniej będzie można zniszczyć te maszyny, kiedy będą na ziemi - wyjaśnił ekspert.

Innego zdania są jednak władze Kremla, które zapewniają, że pojawienie się śmigłowców na froncie po stronie Ukrainy niczego nie zmieni. - Sam fakt, że Kreml o tym wspomina świadczy, że jednak to uwzględniają i nie jest to bez znaczenia - odparł płk. Lewandowski.

Ukraina ma problem z pilotami. Pułkownik wskazał na kluczową kwestię

Zaznaczył, że istotne dla dobrego funkcjonowania maszyn jest ich odpowiednie "wszczepienie" w możliwości ukraińskie i w system Sojuszu Północnoatlantyckiego. - Pod znakiem zapytania stoi to na ile F-16 będą wpięte w system ukraiński i to, co ważniejsze w system NATO-wski. Tu pewności nie mamy, na ile NATO wesprze swoimi możliwościami działanie F-16, a to będzie kluczowe - zaznaczył.

Do dobrego użytkowania F-16 niezbędni są dobrzy piloci. Jednak ich z armii Ukrainy ciężko było pozyskać. Prawdopodobnie w pierwszej transzy, która spełniała wszystkie wymogi było sześciu Ukraińców. Stąd donosy o pierwszych sześciu maszynach operujących na niebie mogą być prawdziwe.

Wideo: Ekspert o F-16 dla Ukrainy

Wiadomo, że kolejni piloci wciąż przebywają na szkoleniach.



Według pułkownika, myśliwce mogą pomóc w szybszym niszczeniu pocisków, w tym rakietowych i manewrujących. Samoloty mogą posłużyć także do zniszczenia moskiewskich bombowców, z których bomby na razie zrzucane są "bezkarnie" na ukraińskie tereny.