Według danych opublikowanych przez GUS ceny w Polsce w lipcu rosły w tempie 4,2 proc. w ujęciu rok do roku wobec 2,6 proc. rdr w czerwcu. Główny Urząd Statystyczny opublikował w środę tzw. szybki szacunek inflacji.

Według danych GUS w lipcu inflacja rok do roku wyniosła o 4,2 proc. Najbardziej poszybowały ceny nośników energii, bo aż o 10 proc. Żywność i napoje bezalkoholowe zdrożały średnio o 3,2 proc., a paliwa do prywatnych środków transportu 1,2 proc.

Inflacja miesiąc do miesiąca za lipiec wyniosła 1,4 proc., co jest spowodowane wzrostem cen nośników energii miesiąc do miesiąca o 11,8 proc.

Wzrost inflacji. Dane GUS za lipiec

Lipcowe dane oznaczają wzrost inflacji, która w czerwcu rok do roku wyniosła 2,6 proc, a miesiąc do miesiąca 0,1 proc.

Inflacja na poziomie 4,2 proc. jest najwyższą w tym roku. Ostatni wyższy wskaźnik odnotowano w grudniu, kiedy w ujęciu rocznym wyniosła ona o 6,2 proc.

Według ekspertów wzrost podyktowany jest odmrożeniem cen energii.