Mundurowi z Bytowa (woj. pomorskie) otrzymali w poniedziałek zgłoszenie o kierowcach, którzy zatrzymują się na drodze wojewódzkiej nr 209 na trasie Jutrzenka - Kołczygłowy i zbierają pieniądze z ulicy - powiedział oficer prasowy lokalnej policji sierż. szt. Dawid Łaszcz.

- Okazało się, że rozsypana gotówka należy do kobiety, która nieopatrznie położyła kopertę z pieniędzmi na dachu pojazdu, po czym ruszyła samochodem - przekazał rzecznik. Dodał, że banknoty zsunęły się i rozwiały po ruchliwej drodze.

Bytów. Zostawiła na aucie 30 tys. zł i odjechała. Pieniądze zbierali kierowcy

Jak wyjaśnił funkcjonariusz, wewnątrz było niemal 30 tysięcy złotych. - Na ten moment udało się zebrać ok. 13 tys. złotych - zaznaczył.

Oficer prasowy dodał, że śledczy prowadzą postępowanie w kierunku przywłaszczenia rzeczy znalezionej. Zapewnił, że przesłuchiwani są świadkowie i sprawdzane są monitoringi.

- Apelujemy do osób, które zbierały gotówkę, aby przekazały banknoty do najbliższej jednostki policji. W przeciwnym razie osobie, która przywłaszczyła pieniądze grożą sankcję prawne nawet do roku pozbawienia wolności - dodał policjant.