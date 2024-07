Papież kończy urlop. Wybrał się do parku rozrywki

Papież Franciszek wybrał się w środę do nadmorskiej dzielnicy Ostia w Rzymie, by wziąć udział w organizowanej tam pierwszej edycji festiwalu Ostia Summer Park. Spotkał się z lokalną społecznością oraz pracownikami parku, a także pobłogosławił figurkę Matki Boskiej i pozdrowił rodziny z dziećmi. Od czwartku wróci do swoich obowiązków w Watykanie.