Oddano do użytku ponad 16-kilometrowy fragment S3 na Dolnym Śląsku. Na tej trasie znajduje się najdłuższy - liczący 2,3 kilometra - pozamiejski tunel drogowy w Polsce. - To połączenie piękna natury z pięknem roboty inżynierów - powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

- Według wielu opinii dolnośląski odcinek S3 to najpiękniejsza ekspresówka w Polsce - powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak podczas uroczystości otwarcia fragmentu trasy.

- To połączenie piękna natury z pięknem roboty inżynierów. Na tej drodze mamy aż 69 obiektów inżynierskich, w tym dwa tunele - wyliczył Klimczak.

Szef resortu infrastruktury zaznaczył, że otwarty fragment trasy to również duża korzyść dla gospodarki. - Dzięki tej trasie transport może odbywać się szybko i mało inwazyjnie - dodał.

Fragment S3 oddany do użytku na Dolnym Śląsku

Minister podkreślił, że budowa dolnośląskiego fragmentu S3, wraz z oddaniem do użytku ostatniego odcinka, została ukończona, a budowa trasy będzie kontynuowana po stronie czeskiej.

- Ta droga to środkowoeuropejski korytarz transportowy, który nie tylko łączy Polskę od Zachodniego Pomorza do granicy z Czechami, ale też całą Europę od Grecji do Szwecji i jest kluczowym korytarzem transportowym - powiedział.

Klimczak przypominał też, że ostatni fragment tej trasy w Polsce powstaje w okolicach Świnoujścia.

Najdłuższy pozamiejski tunel otwarty. Pojadą nim kierowcy na trasie S3

W ciągu 16-kilometrowego odcinka nowej trasy znajduje się najdłuższy, bo liczący 2,3 kilometra, pozamiejski tunel drogowy w Polsce.

W tunelu zastosowano najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa.

- Jest tu 60 czujników dymu. Dwa liniowe czujniki ciepła oraz 37 wentylatorów. To wszystko monitorowane jest przez 150 kamer, z czego 90 w systemie termowizyjnym - przekazał dyrektor wrocławskie oddziału GDDKiA Waldemar Wojciechowski.

Jak dodał, tunel objęty jest odcinkowym pomiarem prędkości.

ZOBACZ: Wypadek rajdowego mistrza świata. "Trasa nie była zabezpieczona"

Budowa odcinka S3 między Bolkowem a Kamienną Górą kosztowała ponad 1,7 mld zł.

Oddany do użytku fragment jest częścią drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) – Lubawka (granica państwa). Stanowi on część trasy Świnoujście – Szczecin – Gorzów Wielkopolski – Zielona Góra – Legnica – Jawor – Bolków – Kamienna Góra – Lubawka i fragmentem Central European Transport Corridor (CETC-ROUTE65) łączącego Skandynawię przez porty Świnoujście – Szczecin z północnymi Włochami przez Czechy i Austrię.