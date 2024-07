- Te pikniki, na tle policji i żołnierzy, te garnczki na rzecz kół gospodyń wiejskich. To wszystko działo się w trakcie kampanii - powiedział Wojciech Hermeliński o finansowaniu kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Były przewodniczący PKW powiedział, że ma duże wątpliwości, co do sprawozdania finansowego partii.

W środę Państwowa Komisja Wyborcza rozpatruje sprawozdania finansowe komitetów wyborczych z ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych. Przedstawiciele rządu oczekują odrzucenia sprawozdania komitetu wyborczego PiS.

Finansowanie kampanii przez Prawo i Sprawiedliwość budzi liczne kontrowersje. Partii zarzuca się wykorzystanie środków z Funduszu Sprawiedliwości oraz środków publicznych na tworzenie spotów czy organizowanie imprez, mających promować kandydatów.

Sprawozdanie finansowe PiS. Były szef PKW ocenia

W Polsat News sprawę tę skomentował Wojciech Hermeliński - były przewodniczący PKW i sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.

Ocenił, że dla komisji nie jest ważne to, że w sprawie nie zapadły żadne wyroki. Najistotniejsze ma być to, co ustalono i co zawarto w sprawozdaniach o funduszach wyborczych.

- Od dłuższego czasu mówi się o Funduszu Sprawiedliwości, który początkowo był przeznaczony na pokrywanie wynagrodzeń szkód dla osób, które były pokrzywdzone w przestępstwach - powiedział.

Były przewodniczący PKW podkreślił, że w 2017 roku z inicjatywy PiS rozszerzono zasady finansowania i wprowadzono przesłanki o zapobieganiu przestępczości.

- To jest gumowy przepis. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wskazywał, że takich przepisów nie powinno się wprowadzać, bo pod to można podciągnąć wszystko. Hulaj dusza, piekła nie ma - dodał.

Hermeliński stwierdził, że pojawiły się tutaj wątpliwości, co do finansowania różnych przedsięwzięć PiS w trakcie kampanii. - Te pikniki, na tle policji i żołnierzy, te garnczki na rzecz kół gospodyń wiejskich. To wszystko działo się w trakcie kampanii - podkreślił.

Zmiana w przepisach Funduszu Sprawiedliwości

- Tak się dziwnie i przypadkowo składało, że pieniądze przekazywano do tych okręgów, z których kandydowali kandydaci PiS czy Suwerennej Polski - dodał.

Hermeliński powiedział, że należałoby doprecyzować obecne przepisy, aby nie można było ich wykorzystywać dla własnych korzyści lub na finansowanie kampanii. Dodał, że w przypadku Funduszu Sprawiedliwości trzeba usunąć zmiany, które w 2017 wprowadził PiS.

- Moim zdaniem te przesłanki zostały wprowadzone celowo aby ułatwić wypłaty - powiedział.

Jeśli sprawozdanie PiS zostanie odrzucone, partia może utracić do 75 procent dotacji podmiotowej, którą otrzymuje w związku ze zdobytymi mandatami oraz subwencji, którą otrzymuje z budżetu państwa na działalność statutową, jeśli w wyborach parlamentarnych zdobyła co najmniej 3 procent głosów.