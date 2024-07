Niespokojnie na granicy z Białorusią. Minionej doby odnotowano ponad 90 prób nielegalnego przedostatnia się do Polski, co w porównaniu do poprzedniego dnia stanowi trzykrotny wzrost. Imigranci na widok patroli byli agresywni. W wyniku jednego z ataków uszkodzony został samochód polskich służb.