28-latek został śmiertelnie postrzelony podczas przygotowań do polowania. Tragedia rozegrała się w okolicach Woli Wiśniowej w powiecie włoszczowskim. Strzał padł ze strony 60-letniego myśliwego. - Mężczyzna był trzeźwy i miał pozwolenie na broń - powiedziała polsatnews.pl aspirant Monika Jałocha, oficer prasowy KPP we Włoszczowie.

Jak przekazała oficer prasowa włoszczowskiej policji, do tragedii doszło w poniedziałek około godz. 21:30 na polnej drodze w okolicach Woli Wiśniowej (woj. świętokrzyskie).

Wszystko wskazuje na to, że był to nieszczęśliwy wypadek. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że 28-latek przywiózł na miejsce polowania 60-letniego myśliwego. W momencie wyjmowania broni doszło do przypadkowego wystrzału - przekazał polsatnews.pl Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

Jak się okazało pocisk śmiertelnie ranił młodszego z mężczyzn. Jego zgon został stwierdzony przez lekarza pogotowia ratunkowego.

Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze ustalili, że 60-latek był trzeźwy i miał pozwolenie na broń.

Jak udało się nam dowiedzieć, obaj mężczyźni byli ze sobą spowinowaceni.

Myśliwy usłyszy zarzuty

Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia pod nadzorem Prokuratury Rejonowej we Włoszczowie.

Śledczy zapowiadają, że jeszcze we wtorek 60-latek usłyszy zarzuty.

Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.