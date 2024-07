W pierwszym półroczu 2024 roku do sieci wyciekło nawet 140 milionów rosyjskich numerów telefonów komórkowych i 46 milionów adresów e-mail. To oznacza, że wyciek danych dotknął niemal każdego mieszkańca Rosji. Co więcej, w Rosji rośnie liczba kradzieży tożsamości.