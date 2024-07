Dramat na Mazurach. Rzucili się na ratunek dziecku, zniknęli pod wodą

Służby ratunkowe o godz. 12:30 dostały informację, że na Jeziorze Mikołajskim samotnie w kapoku dryfuje mała dziecko. Okazało się, że to czteroletnia dziewczynka. Dziecko trafiło na obserwację do szpitala.

- Według relacji świadków, wcześniej dwoje dorosłych wypłynęło na jezioro ze znalezioną czterolatką - powiedział polsatnews.pl asp. Tomasz Markowski, rzecznik KWP w Olsztynie.

Kpt. inż. Bartłomiej Nalazek z KP PSP w Mrągowie na antenie Polsat News przekazał, że jak wynika ze zgłoszenia, które odebrali strażacy "do zdarzenia doszło w wyniku zderzenie dwóch motorówek". Jest to jedna z kilku wersji. Inna zakłada, że dziewczynka poślizgnęła się i wpadła do wody.

Policja ustala okoliczności zdarzenia.

Akcja poszukiwawczo-ratunkowa na Jeziorze Mikołajskim

- Strażacy określili obszar, w którym potencjalnie mogło dojść do utonięcia osób poszkodowanych - powiedział Nalazek.

Służby ratunkowe rozpoczęły akcję poszukiwawczą na szeroką skalę. Biorą w niej udział policjanci, strażacy i ratownicy wodni - w sumie osiem łodzi. Zaangażowano też dwóch płetwonurków.

- Została zadysponowana i jest już na miejscu grupa sonarowa oraz specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego - przekazał Nalazek.

Rzecznik straży przekazał, że sytuacja jest skomplikowana, a akcja jest trudna, bo "nie jesteśmy w stanie określić dokładnego miejsca", w którym doszło do zdarzenia.

Interia: Poszukiwani to rodzice dziewczynki

Portal Interia ustalił, że dwoje poszukiwanych dorosłych to rodzice dziewczynki. - Otrzymaliśmy zgłoszenie, że doszło do wypadku motorówki na jeziorze Mikołajskim. Czteroletnie dziecko w kamizelce wpadło do wody, rodzice próbowali go ratować, lecz nie wypłynęli - przekazał Grzegorz Różański z PSP w Olsztynie.

Polsat News nieoficjalnie ustalił, że pierwszy za dzieckiem skoczył ojciec, a później matka.

Funkcjonariusze ustalają też personalia osób, które wynajęły łódź. Wyjaśniane są okoliczności tego zdarzenia. Cały czas ustalani są m.in. świadkowie tego zdarzenia.