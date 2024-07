1 sierpnia w 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Nowy Dzień oraz Graffiti będą nadawane z Muzeum Powstania Warszawskiego - sala pod Liberatorem. Beata Cholewińska i Mariusz Abramowicz wysłuchają wspomnień Powstańców i porozmawiają z Łukaszem Ostoją-Kasprzyckim - jednym z najbardziej znanych przewodników po stolicy, którego profil na Instagramie "powarszawsku" śledzi blisko 150 tys. osób.

Gośćmi specjalnymi Nowego Dnia będą dyrektor Muzeum dr Jan Ołdakowski, który opowie o 20 letniej historii i roli Muzeum oraz Brodka - wokalistka, którą Muzeum Powstania Warszawskiego zaprosiło w tym roku do współpracy i powierzyło jej rolę kuratorki oraz dyrektorki artystycznej płyty o Warszawie zatytułowanej "WAWA". Jest to album uświetniający 80. rocznicę Powstania Warszawskiego.



Graffiti poprowadzi Marcin Fijołek a do wydania specjalnego zaprosił Rafała Trzaskowskiego - Prezydenta Warszawy.

Obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego z Polsat News

O godz. 18:00 - tuż przed Wydarzeniami 18:50 na antenie Polsat News swoją premierę będzie miał reportaż "Zgrupowanie Chrobry II" Magdaleny Mioduskiej, dziennikarki Polsat News. Dokument jest poświęcony pamięci wuja dziennikarki - Gerarda Niewiadomskiego "Pozornego" oraz wszystkich żołnierzy Zgrupowania "Chrobry II".



Odrobinę zapomniany "Chrobry II" był największym oddziałem Powstania Warszawskiego liczył ok 3200 powstańców a działał na pograniczu Śródmieścia i Woli.



- Dlaczego zainteresowałam się historią Zgrupowania Chrobry II? To był przypadek - wyjaśnia autorka reportażu, Magdalena Mioduska. - Po śmierci wuja Gerarda, brata mojej babci, jako pamiątkę po nim otrzymałam książkę dr Katarzyny Utrackiej "Zgrupowanie AK Chrobry II" a w niej odręczne zapiski wuja, jako komentarze do umieszczonych fotografii i wspomnień. Zapragnęłam poznać losy tych ludzi i pójść dalej śladami zapisków "Pozornego" - dodaje dziennikarka.

Magdalena Mioduska wraz z dr Katarzyną Utracką odwiedzają istniejące do dziś budynki, które stanowiły ważne punkty działań obronnych.

"Chrobry II" zaciekle broniło placówek wzdłuż ul. Towarowej. Z archiwalnego wywiadu ze Zbigniewem Jerzym Brymem ps. "Zdunin" - Dowódcy 3 kompanii Zgrupowania Chrobry II z 2005 r. znajdującego się w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego dowiadujemy się, że w czasie jednego z ataków na Kurzą Stopkę - młodziutki Gerard Niewiadomski został ranny w głowę i w warunkach polowych prof. Kosakowski wykonywał trepanację jego czaszki po tym jak "Pozornego" wyciągnięto go spod stosu zabitych kolegów. Na terenie walk Chrobrego II poległ właśnie najmłodszy Powstaniec - 11 letni Wojtuś Zalewski ps. "Orzeł biały". W czasie Powstania Warszawskiego, z całego Zgrupowania Chrobry II poległo ok. 600 Powstańców.



W reportażu dziennikarka przywołuje historię Mirosława Biernackiego ps. "Generał", kpt. Antoniego Czajkowskiego "Badura" jedynego kapelana, który walczył z bronią w ręku i pełnił posługę duszpasterską, Stanisławy Palolog ps. "Zofia", która przed wybuchem wojny była komendantką policji żeńskiej, niedawno zmarłej Zofii Czekalskiej "Sosenki" - sanitariuszki.

4 sierpnia reportaż "Klucze". Bezcenne wspomnienia cywilów i unikatowe materiały

4 sierpnia o 18:15 w Polsat News wyemitujemy kolejny reportaż naszego dziennikarza. "Klucze" to reportaż Stanisława Wryka, dziennikarza Polsat News i wnuka Edwarda Serwańskiego inicjatora akcji "Iskra Dog" dokumentującej zbrodnie hitlerowskie dokonane na żołnierzach i ludności cywilnej Powstania Warszawskiego. Dr Bogumił Rudawski z Instytutu Zachodniego opowiada o grupie konspiratorów - o kryptonimie Iskra Dog. Zebrano ponad 300 relacji - czasem potwierdzane odciskiem palca, ale w większości podpisane szyfrem. Zgromadzone protokoły zeznań zakopano w blaszanej bańce po mleku w Brwinowie. Protokoły te znalazły się w materiale dowodowym wykorzystanym w procesie w Norymberdze i pomogły skazać zbrodniarzy wojennych.



Stanisław Wryk zebrał wspomnienia cywilów m.in. Janiny Iwańskiej, Danuty Charkiewicz-Topolska, Tadeusza Kurmanowicza, którzy przeżyli rzeź Woli i Ochoty oraz marsz i obóz Dulag 121 w Pruszkowie. Chociaż wówczas mieli po kilka, kilkanaście lat do dziś pamiętają każdy szczegół: zapach palonych ciał, hałdy zamordowanych ludzi, głód i trudy marszu do Pruszkowa. W reportażu wykorzystano archiwalne zdjęcia, które można obejrzeć w muzeum oraz tytułowe klucze.

- Ludzie wysiadając z pociągu stawali na rampie i wyrzucali klucze do warszawskich mieszkań. To był rodzaj pożegnania z przeszłością i dowód, że wypędzeni mają świadomość, że nie mają, do czego wracać - mówi Małgorzata Bojanowska, dyr. Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie. Do obozu w Pruszkowie trafiło od 340 tys. do 650 tys. Dokonywano tam twardej selekcji: tych, którzy nadawali się do pracy wywożono do obozów pracy przymusowej, podejrzanych o udział w Powstaniu Warszawskim wywożono do obozów koncentracyjnych. Autorzy reportażu przywołują też akty odwagi lekarzy, sanitariuszek i personelu pomocniczego, który starał się pomagać a nawet wyprowadzać więźniów zgromadzonych w pruszkowskim obozie przejściowym. Szacuje się, że nawet 100 tys. ludzi udało się uratować dzięki polskiemu personelowi.

1 sierpnia (czwartek) w Polsat News:



Nowy Dzień - 6:00



Graffiti - 7:40



Zgrupowanie Chrobry II - 18:00



4 sierpnia (niedziela)



Klucze - 18:15

