Arcybiskup Marek Jędraszewski zabrał głos na temat igrzysk olimpijskich w Paryżu. Hierarcha postanowił ocenić ceremonię otwarcia imprezy, nie szczędząc przy tym słów krytyki. - Obrażono ponad miliard chrześcijan żyjących na całym świecie - stwierdził. To jego reakcja na scenę, która - według niektórych - nawiązywać miała do "Ostatniej Wieczerzy" Leonarda da Vinci.

Metropolita krakowski postanowił publicznie odnieść się do wydarzeń podczas ceremonii otwarcia XXXIII letnich igrzysk olimpijskich. W związku z tym sformułował pisemne stanowisko, które następnie opublikowane zostało na stronie krakowskiej kurii.



Chodzi dokładnie o scenę odebraną przez niektóre osoby jako atak na wartości chrześcijańskie. MKOl już za nią przeprosił, choć pomysłodawcy zapewnili, że nawiązać chcieli, ale do greckiej mitologii.

Abp Marek Jędraszewski zniesmaczony. Skrytykował ceremonię otwarcia igrzysk

Swoje słowo abp Marek Jędraszewski rozpoczął od nawiązania do wizyty, jaką dekadę temu złożył w Paryżu przy okazji poświęcenia pomnika Jana Pawła II. Jak czytamy, to właśnie wspomnienie o niej skłoniło hierarchę do obejrzenia inauguracji igrzysk olimpijskich.



- W trakcie tego ponad miarę rozciągniętego w czasie wydarzenia wzrastał mój wewnętrzny sprzeciw i oburzenie wobec nachalnej, niekiedy wręcz prymitywnej propagandy współczesnej ideologii lewicowej, którą była przesycona ceremonia otwarcia - napisał metropolita krakowski.

ZOBACZ: Kreml reaguje na otwarcie igrzysk. Miedwiediew wyśmiewa "degenerację Zachodu"



Jak wynika ze stanowiska, abp Jędraszewski jest przekonany o tym, że sceny podczas ceremonii otwarcia były "tęczową parodią najświętszego dla chrześcijan wydarzenia". Jego zdaniem w ten sposób okazano agresję oraz brak szacunku i tolerancji, obrażając "ponad miliard chrześcijan żyjących na całym świecie". Kapłan był szczególnie wstrząśnięty faktem, że wśród kontrowersyjnych postaci znalazło się także dziecko.

Metropolita krakowski broni Przemysława Babiarza

W dalszej części oświadczenia abp Jędraszewski zaprezentowane widowisko określa mianem "żałosnego" i odwołując się do adhortacji apostolskiej papieża-Polaka z 2003 r., pisze o "utracie pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego" w Europie. Ubolewa również nad tym, że wielu Europejczyków żyje "bez duchowego zaplecza" trwoniąc pozostawioną im przez historię spuściznę.



Metropolita odnosi się też do samego utworu Johna Lennona "Imagine", który wybrzmiał w Paryżu, wywołując wiele kontrowersji w naszym kraju z uwagi na komentarz i późniejsze zawieszenie Przemysława Babiarza. Zdaniem arcybiskupa roztoczona w piosence wizja to świat życia tylko "chwilą obecną".

ZOBACZ: Zapowiada upadek Europy, krytykuje Polskę. Viktor Orban nie gryzie się w język



Następnie, nawiązując już bezpośrednio do afery z dziennikarzem TVP, hierarcha staje w jego obronie, stwierdzając, że zapłacił niesłusznie za swoją "śmiałość" głoszenia "oczywistej prawdy". - W ten sposób "tolerancyjna Polska" dołączyła do Francji, "ojczyzny miłości i piękna" - ocenia, prosząc o modlitwę m.in. za tych, którzy mają odwagę "cierpieć dla sprawiedliwości".