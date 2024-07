"W nocy z niedzieli na poniedziałek (28/29 lipca br.) zmarł we własnym domu we wsi Zagozd koło Drawska Pomorskiego w wieku 89 lat były rekordzista świata w trójskoku, dwukrotny mistrz olimpijski i dwukrotny mistrz Europy Józef Schmidt, który stał się jedną z największych legend nie tylko naszej lekkoatletyki, ale całego sportu polskiego" - poinformował w mediach społecznościowych Maciej Petruczenko.

Józef Szmidt nie żyje. Dwukrotny olimpijczyk i rekordzista świata

Jak dodał, "w ostatnim czasie był już mocno schorowany, dręczyła go bowiem choroba nowotworowa". Dziennikarz przypomniał również, że w ubiegłym tygodniu zmarła żona sportowca - Łucja. "Oboje osierocili syna Borysa" - zaznaczył.

Legendarnego sportowca pożegnał także Polski Związek Lekkiej Atletyki.

"Polski Związek Lekkiej Atletyki z ogromnym smutkiem i żalem przyjął informację o śmierci Józefa Szmidta mistrza olimpijskiego z 1960 oraz 1964 roku, rekordzisty świata w trójskoku (17.03), dwukrotnego złotego medalisty mistrzostw Europy. Cześć Jego Pamięci" - czytamy we wpisie w mediach społecznościowych.

Kim był Józef Szmidt?

Józef Szmidt urodził się 28 marca 1935 roku w Miechowicach na terenie ówczesnych Niemiec (współcześnie dzielnica Bytomia) jako Josef Schmidt. Pochodził z niemieckiej rodziny.

W połowie lat 70. wyjechał do Niemiec Zachodnich, skąd wrócił do Polski w 1992 r. Następnie kupił we wsi Zagozd kilkanaście hektarów ziemi i zajmował się m.in. hodowlą kóz. Miał dwóch synów - Dariusza i Borysa. Był Honorowym Obywatelem Miasta Olsztyn.

Przez wzgląd na region pochodzenia i obraną dyscyplinę okrzyknięto go "śląskim kangurem". Jego starszy brat Edward również był lekkoatletą i olimpijczykiem.

Józef Szmidt jako pierwszy zdobył dla Polski dwa złote medale olimpijskie w trójskoku na igrzyskach olimpijskich w Rzymie w 1960 (16,81 m) oraz w Tokio w 1964 (16,85 m). W obydwu przypadkach były to olimpijskie rekordy.

Szmidt dwukrotnie triumfował także w mistrzostwach Europy w Sztokholmie (1958 r.) i w Belgradzie (1962 r.).

W 1960 r. na Stadionie Leśnym w Olsztynie pobił ówczesny rekord świata o 33 cm, skacząc 17,03 m. Tytułem rekordzisty w tej dyscyplinie cieszył się aż osiem lat.

