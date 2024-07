Burza po słowach Viktora Orbana. Radosław Sikorski odpowiada

"Egoizm premiera Węgier Viktora Orbana spowodował izolację jego kraju" - stwierdził w wywiadzie dla portalu Visegrad Insight szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Podkreślił też, że blokowanie przez Budapeszt wypłat z funduszu obrony UE na modernizację sił zbrojnych, "budzi powszechną irytację". To pokłosie wcześniejszych wypowiedzi węgierskiego premiera na temat Polski.

Polityka Orbana od lat jest negatywnie odbierana w Brukseli. Za jego rządów Węgry były państwem, które m.in. blokowało budżet UE czy wsparcie dla Ukrainy. Szef rządu w Budapeszcie mimo rozpoczęcia przez Federację Rosyjską inwazji 24 lutego 2022 roku, cały czas utrzymywał stosunki z Moskwą.

W lipcu pojawił się nawet w rosyjskiej stolicy, twierdząc, że zabiega o rozpoczęcie rozmów pokojowych między Moskwą a Kijowe. To działanie wywołało oburzenie i irytację europejskich sojuszników, którzy jednogłośnie podkreślili, że Orban nie ma mandatu do podejmowania podobnych działań w imieniu UE.

Radosław Sikorski krytykuje Viktora Orbana

Jednym z krytyków węgierskiego premiera jest polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który w poniedziałkowym wywiadzie dla portalu Visegrad Insight ocenił, że trudno stwierdzić, aby "węgierska symetria - sytuująca się między Moskwą a Brukselą - zwiększała wpływy Węgier".

W sobotę w Rumunii Orban oskarżył Polskę o prowadzenie interesów z Rosją poprzez pośredników. Następnego dnia wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski zaprzeczył temu twierdzeniu i zasugerował, by Węgry opuściły UE, tworząc w zamian "unię z Putinem i niektórymi państwami autorytarnymi tego typu".

Budżet obronny UE. Postawa Węgier "budzi irytację"

Sikorski podkreślił w wywiadzie dla Visegrad Insight, że państwa ze wschodniej flanki UE, które dysponują skromniejszymi środkami, nie powinny finansować obrony bogatszych krajów.

- Jeśli zgodzimy się, że Putin stanowi zagrożenie dla całej Europy, ponieważ wysyła szwadrony śmierci po całej Europie, rekrutuje podpalaczy, którzy sieją zniszczenie w całej Europie; atakuje sieci cybernetyczne, grozi bronią jądrową, stosuje szantaż energetyczny, wysyła uchodźców, którzy przemieszczają się, ostatecznie, nie tylko do Polski, ale dalej, to jest to wspólne zagrożenie - powiedział minister.

Dodał, że finansowanie kroków przeciwdziałających temu zagrożeniu powinno być również ponoszone wspólnie. - Stąd moje wysiłki zmierzają do zwiększenia Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju. Jak sama nazwa wskazuje, jest to budżet obronny Unii Europejskiej, który finansujemy proporcjonalnie do PKB. Blokowanie przez Węgry wypłat z tego funduszu na modernizację sił zbrojnych budzi zatem powszechną irytację - oświadczył Sikorski.