W poniedziałek w mieście Southport w północno-zachodniej Anglii zaatakował nożownik. Mężczyzna zranił przynajmniej osiem osób, które zostały przewiezione do szpitali - również dziecięcych. Napastnik został zatrzymany. Do ataku odniósł się brytyjski premier Keir Starmer.

W poniedziałek przed południem lokalne służby otrzymały zgłoszenia o ataku nożownika przy Hart Street w nadmorskim miasteczku Southport, na północ od Liverpoolu - donosi Sky News.

Wielka Brytania. Atak nożownika w Southport. Są ranni

Uzbrojeni policjanci zatrzymali agresora, przy którym znaleziono również narzędzie użyte w ataku. Mimo to funkcjonariusze zwrócili się do mieszkańców z prośbą o nie zbliżanie się do miejsca tragedii. Jak donosi brytyjska stacja, jeden ze świadków zdarzenia opisał je jako "scenę, jak z horroru".

Przybyli na miejsce ratownicy przekazali, że udzielono pomocy ośmiu osobom z ranami kłutymi/. Poszkodowanych przewieziono do wielu szpitali, w tym do szpitala dziecięcego.

Szpital dziecięcy Alder Hey oznajmił w komunikacie, że oddział ratunkowy jest "obecnie bardzo zajęty". Zaapelowano również, by rodzice przyprowadzali swoje dzieci na oddział tylko w pilnych przypadkach.

Kilkanaście karetek i śmigłowiec ratunkowy. Jest komunikat szpitala

Co najmniej 13 karetek pogotowia zadysponowano na miejsce w pobliżu Hart Street po tym, jak o godzinie 11:48 ambulanse otrzymały zgłoszenia o kilku atakach z użyciem noża - relacjonuje Sky News. Na miejscu ataku pojawił się także śmigłowiec ratunkowy.

Według lokalnych mediów atak miał wydarzyć się w pobliżu żłobka.

Premier Keir Starmer zabrał głos. "Przerażające"

Doniesienia na temat ataku skomentował brytyjski premier. Jak przyznał Keir Starmer, wieści napływające z Southport są "przerażające i głęboko szokujące".

Szef brytyjskiego rządu podziękował również policji i służbom ratunkowym, dodając, że jest na bieżąco informowany o rozwoju sytuacji, a jego myśli "są ze wszystkimi poszkodowanymi".

