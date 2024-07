Prezydent Wołodymyr Zełenski przedstawił w piątek termin opracowania planu pokojowego. Zapewnił, że będzie on gotowy w listopadzie. - Cierpliwość, wsparcie i presja dyplomatyczna to trzy czynniki sprawiedliwego zakończenia wojny - podkreślił. Wskazał także na ogromne znaczenie USA i Japonii w trwającej w Ukrainie wojnie oraz odniósł się do postawy Chin.