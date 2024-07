Państwowa Straż Pożarna poinformowała w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych o tragicznym zdarzeniu z Łodzi.

"W wyniku silnego wiatru jedna osoba poniosła śmierć (w Łodzi, rowerzystka w lesie uderzona konarem drzewa" - poinformowano.

- Na drodze gruntowej w rejonie Arturówki powalone wiatrem drzewo spadło na kobietę, która w złych warunkach atmosferycznych jechała przez teren leśny. Mimo udzielenia kobiecie pomocy nie udało się jej uratować - powiedział PAP mł.asp. Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

- Do godz 16 to już blisko 2 tys. interwencji. Najtrudniejsza sytuacja jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego, tutaj po blisko pół tysiąca interwencji. W województwie kujawsko-pomorskim ponad 220 zdarzeń - dodał na antenie Polsat News st. bryg. Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Straży Pożarnej

Identyczne zdarzenie miało miejsce także w Poznaniu. Kobieta została ranna. - W województwie warmińsko-mazurskim również ranny został mężczyzna, na którego spadła gałąź - dodał st. bryg. Kierzkowski.

Pogoda. Gdzie jest burza. Alert RCB w związku z wichurami

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed wichurami dla części województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Chodzi o powiaty: augustowski, grajewski, moniecki, sejneński, sokólski, suwalski i Suwałki oraz giżycki, piski, węgorzewski, ełcki, gołdapski i olecki.

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 100 km/h, z zachodu. Najsilniejsze porywy będą do godziny 20.00" - informuje RCB. Możliwe są przerwy w dostawie prądu. Niezabezpieczone rzeczy pozostawione np. na balkonach lub w ogrodach mogą stanowić zagrożenie.

Pogoda. Gdzie jest burza. Wichura przewraca łodzie

"UWAGA Na Pojezierzu Mazurskim oraz Suwalskim na jeziorach bardzo niebezpiecznie. Porywy wiatru mogą sięgać 100km/h !!!" - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Rafał Melnyk z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie poinformował PAP, że w wyniku silnego wiatru wywróciły się dwie żaglówki na jeziorze Narie w okolicy Kretowin koło Ostródy. Policyjni wodniacy, ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i strażacy ruszyli na pomoc. Podjęli z wody w sumie pięć osób. Nikomu nic się nie stało. Żeglarze zostali przetransportowani na brzeg.

Według strażaków, w powiecie giżyckim służby ratunkowe zanotowały w sumie sześć wywrotek łódek, m.in. na jeziorach Kisajno i Niegocin. Dyżurny MOPR przekazał PAP, że "dużo się obecnie dzieje na wodzie, poszukiwana jest jedna osoba, ludzie są w wodzie".

Na Zalewie Wiślanym w powiecie elbląskim ratownicy także otrzymali zgłoszenie o przewróconej żaglówce. Morska Służba Poszukiwawcza i Ratownictwa wyciągnęła z wody dwie osoby. Z względu na trudne warunki atmosferyczne strażacy nie mogli dotrzeć na miejsce.