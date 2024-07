Horrendalny rachunek za wodę. Mogłaby pokryć nim opłaty za 250 lat

Seniorka z kanadyjskiego Winnipeg otrzymała rachunek za wodę na kwotę 146 tys. 273 dolarów. - To tak, jakby moja matka zapłaciła rachunki za wodę za ponad 250 lat. To ponad tysiąc razy więcej niż jej normalny rachunek - podkreślił syn kobiety.

Tim Martin, syn seniorki przyznał w rozmowie z lokalnymi mediami, że gdy poznał wyliczenia, był zszokowany. O całej sprawie dowiedział się, gdy bank jego matki powiadomił, że seniorka nie ma na koncie żadnych środków.

USA. Otrzymała horrendalny rachunek za wodę. Seniorka straciła pieniądze

Syn 86-latki początkowo myślał, że on i jego mama padli ofiarą oszustwa, ale mimo tego, postanowił dokładnie sprawdzić, co kryje się za wyczyszczeniem konta. Szybko odkrył, że wywołał je horrendalny rachunek za wodę, opiewający na kwotę 146 tys. 273 dolarów.





Kwota za rachunek została automatycznie przelana na konto dostawcy. - To tak, jakby moja matka zapłaciła rachunki za wodę za ponad 250 lat. To ponad tysiąc razy więcej niż jej normalny rachunek - tłumaczył w rozmowie z CTV News Winnipeg.

Jakby tego było mało, na seniorkę nałożono obowiązek zapłaty jeszcze 30 dolarów specjalnej opłaty za to, że nie uiściła niebagatelnego rachunku.

Tim podejrzewa, że do błędu doszło, ponieważ jego matka musiała źle spisać ostatni odczyt licznika.

Syn kobiety ma żal do władz miasta. Te tłumaczą, że mają procedury

Mężczyzna zastanawia się jednak, jak to możliwe, iż żadna z instytucji nie domyśliła, że doszło do pomyłki i nie zareagowała w sprawie wyczyszczenia konta seniorki do zera.



Rzecznik miejski przekazał w oświadczeniu, że w takich sytuacjach są odpowiednie procedury, a urząd zawsze kontaktuje się z klientem telefonicznie i mailowo, jeśli tylko rachunek jest wyższy niż sugerowałyby to historia odczytów.

- Znacznie wyższy rachunek może być wynikiem wycieku wody albo też błędu licznika, dlatego też tak ważne jest, aby odbiorcy wiedzieli, jak odczytywać liczniki i na bieżąco je spisywali - wyjaśnił.

Na ten moment nie wiadomo, jak zostanie rozwiązana kwestia rachunku. Syn kobiety powiedział telewizji CTV News, że bank odwrócił blokadę.