Ogórki krokodylki. Gotowe już dwa dni po przyrządzeniu

Wiele osób zastanawia się, skąd wzięła się nazwa ogórków przyrządzanych według tego przepisu. Zdania są podzielone. Jedni miłośnicy kulinariów twierdzą, że powodem jest dość ostry smak potrawy. Inni nawiązują do charakterystycznej, chropowatej skórki ogórków, która po prostu przypomina ogon krokodyla. Bez względu jednak na to, kto ma rację, jedno jest pewne: warto wypróbować przepis, zwłaszcza teraz, w pełni sezonu ogórkowego.

Przepis na ogórki krokodylki - kilka podstawowych wskazówek

Przed przystąpieniem do przyrządzania ogórków krokodylków warto pamiętać o kilku podstawowych kwestiach. Najważniejszy jest oczywiście wybór odpowiednich warzyw - powinny być świeże i niezbyt duże. Nie można też zapominać o właściwym przygotowaniu ogórków. Należy je dokładnie umyć i wyparzyć.

Ogórki pod wpływem zalewy zmieniają kolor i stają się bardziej miękkie. W zależności od upodobań smakowych można dobrać ich ostrość. Osoby, które lubią pikantne potrawy, mogą po prostu do podstawowego przepisu dodać jedną łyżeczkę chili więcej i pokusić się o dodatkowe dwa albo trzy ząbki czosnku.

Jak zrobić ogórki krokodylki - składniki i sposób przygotowania krok po kroku

Przepis na ogórki krokodylki jest łatwy i ogranicza się do niewielu składników. Oto one:

2 kg ogórków gruntowych,

6 ząbków czosnku,

3 łyżki soli,

2 łyżeczki papryki chili.

Zalewa:

1,5 szklanki wody,

1,5 szklanki octu 10 proc.,

0,5 szklanki oleju,

1,5 szklanki cukru,

Kilka ziarenek ziela angielskiego,

2-3 liście laurowe.

A jak zrobić ogórki krokodylki? Bardzo łatwo! Najpierw dokładnie je umyj i przekrój na połówki. Oczywiście, jeśli wolisz pokroić je w grube plasterki albo w ćwiartki nic nie stoi na przeszkodzie. Tak naprawdę w tej kwestii jest pełna dowolność.

Pokrojone ogórki przełóż do miski i zasyp solą. Odstaw na 4-8 godzin. Następnie odlej powstały w tym czasie sok z ogórków. Dodaj chili i czosnek - drobno pokrojony albo przeciśnięty przez praskę. Wszystko dobrze wymieszaj.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie zalewy. W tym celu wystarczy wlać do garnka wszystkie składniki, zagotować i pozostawić do przestygnięcia. Później pozostanie już tylko włożyć ogórki do słoików. Staraj się układać tak ciasno, jak to możliwe.

Opcjonalnie możesz dodać do każdego słoika kilka plasterków papryki - dzięki temu przekąska nabierze jeszcze bardziej wyrazistego smaku i będzie ładnie wyglądać. Zalej ogórki zalewą tak, aby były całkowicie nią przykryte. Zakręć słoiki i odstaw na 2-3 dni.

Ile kosztują ogórki krokodylki? Wszystko zależy od tego, w jakiej cenie kupisz warzywa. Z podanego przez nas przepisu otrzymasz sześć porcji przekąski. Całkowity koszt ich przygotowania nie przekroczy z pewnością kilkudziesięciu złotych. Pamiętaj jednak, że w sklepie cena gotowych ogórków krokodylków może być nawet dwu- albo trzykrotnie wyższa w przeliczeniu na porcję.

Ogórki krokodylki na zimę - jak pasteryzować?

Jeśli natomiast zamierzasz zrobić ogórki krokodylki na zimę, konieczna będzie pasteryzacja w garnku lub w piekarniku. W pierwszym przypadku należy wyściełać garnek ściereczką, włożyć do niego słoiki - uważając, aby się ze sobą nie stykały. Następnie wlej wodę tak, aby sięgała do 2/3 słoików i gotuj na małym ogniu przez 10 minut. Jeszcze łatwiejsza jest pasteryzacja ogórków w piekarniku. W tym celu wystarczy jedynie nagrzać go do temperatury 110 stopni Celsjusza i włożyć słoiki na ok. 10 minut.

Ogórki krokodylki wyśmienicie smakują solo. Można też dodawać je do sałatek - w tym do popularnej sałatki z gyrosem. Są doskonałym dopełnieniem kanapek albo obiadu. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby użyć je do przygotowania koreczków będących must-have każdego spotkania z rodziną czy przyjaciółmi. W dodatku ich przygotowanie zajmuje bardzo niewiele czasu, więc z pewnością warto wypróbować przepis.

