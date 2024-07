Justin Timberlake nie stawił się w sądzie. Był w Krakowie

Justin Timberlake w piątek rozpoczął trasę koncertową Everything I Thought It Was występem na Tauron Arenie w Krakowie. Z tego powodu nie pojawił się na rozprawie sądowej w Sag Harbor Village.

Justin Timberlake zatrzymany. Powodem jazda pod wpływem

43-letni gwiazdor muzyki pop został w poprzednim miesiącu aresztowany za niezatrzymanie się na znaku "stop". Do zdarzenia doszło w Nowym Jorku w popularnej wśród celebrytów okolicy na Long Island. Funkcjonariusze policji uznali, że Timberlake jest pod wpływem substancji odurzającej.

W raporcie zapisano, że w chwili zatrzymania oczy muzyka były "przekrwione i szkliste", a w jego oddechu dało się wyczuć "silny zapach napoju alkoholowego". Jego mowa była spowolniona, a testy trzeźwości przeprowadzone przez funkcjonariuszy wypadły słabo. Gwiazdor odmówił również poddania się badaniu alkomatem.

Prawnik Timberlake'a: Policja popełniła bardzo dużo błędów

Jak podał BBC, podczas piątkowej rozprawy prawnik Timberlake'a Edward Burke powiedział przed sądem, że policja popełniła "bardzo dużą liczbę błędów". Dodał, że w chwili zatrzymania muzyk był trzeźwy.



- Najważniejszym faktem w tej sprawie jest to, że Justin nie był nietrzeźwy i nie powinien zostać aresztowany za jazdę pod wpływem alkoholu - podkreślił Burke. Dodał, że muzyk "szanuje organy ścigania" i przez cały czas współpracował z funkcjonariuszami policji.



- Wypiłem jedno martini i pojechałem za przyjaciółmi do domu - miał powiedzieć funkcjonariuszom Timberlake według amerykańskiego partnera BBC, CBS News.

Timberlake ponownie stanie przed sądem w przyszłym miesiącu. Wcześniej otwarcie mówił o szukaniu pomocy w związku z nadmiernym piciem.



W Nowym Jorku kary za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości obejmują do roku więzienia, grzywnę w wysokości 1000 dolarów i zawieszenie prawa jazdy na co najmniej sześć miesięcy.