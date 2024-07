Dotychczasowy niemiecki wydawca J.D. Vance'a zrezygnował z dodruku bestsellerowej książki - "Elegia dla bidoków". Decyzję podjęto po - jak to określono - "politycznej przemianie autora z krytyka Donalda Trumpa w jego zwolennika i kandydata na wiceprezydenta USA". Dodano, że Vance "reprezentuje demagogiczną, wykluczającą politykę". Prawami do tytułu już zainteresował się inny wydawca.

"Elegia dla bidoków" ukazała się w 2016 roku i opisywała dorastanie jej autora - J. D. Vance'a - i trudną rzeczywistość małego miasta z amerykańskiego "pasa rdzy". Wówczas książka tego - mało znanego autora - stała się bestsellerem.

Pozycja na rynku niemiecki ukazała się w 2017 r. w wydawnictwie Ullstein Verlag. "Elegia dla bidoków" okazała się sukcesem również w Niemczech.

Obecnie w masowej sprzedaży w tym kraju jest tylko wydanie angielskie - nakład z 2017 roku się wyczerpał. Książki nie ma również w programie wydawniczym i nie pojawia się na stronie Ullstein Verlag - przekazał "Der Spiegel".

Książka kandydata na wiceprezydenta bez dodruku. To efekt wsparcia Trumpa

Wydawnictwo przekazało, że "J.D. Vance z krytyka Trumpa i autora książki zmienił się w zwolennika Trumpa i jego kandydata na wiceprezydenta".

"Gdy książka ukazała się po raz pierwszy, autor przedstawiał autentyczny portret dorastania w zubożałej białej klasie robotniczej i wielokrotnie dystansował się od Donalda Trumpa" - wyjaśniono. Dodano, że obecnie Vance "działa oficjalnie po jego stronie i reprezentuje agresywnie demagogiczną, wykluczającą politykę".

Ullstein Verlag w zeszłym tygodniu zdecydowało się nie przedłużać umowy licencyjnej na książkę Vance'a i zrezygnowało z jej nowego nakładu - potwierdził portal.

Prawa do książki na rynku niemieckim nabyło monachijskie wydawnictwo YES Publishing. Ogłoszono, że 15 sierpnia do księgarń trafi nowe wydanie "Elegii dla bidoków".

Jak zaznacza portal, oczekuje się, że książka świetnie się sprzeda - także z uwagi na wzrost zainteresowania jej autorem po wyznaczeniu go na kandydata na wiceprezydenta przez Trumpa.