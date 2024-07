Awantura na pokładzie. Nagłe lądowanie w Modlinie

Samolot lecący z Londynu do Kowna musiał lądować w podwarszawskim Modlinie z powodu agresywnego zachowania pasażera. 45-letni obywatel Litwy używał wulgaryzmów i nie stosował się do poleceń załogi. Jego podróż zakończyła się w porcie lotniczym, gdzie zatrzymały go służby. Teraz grozi mu kara roku więzienia.