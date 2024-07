Jest decyzja ws. defilady 15 sierpnia. Będzie niespodzianka

Jak co roku, w czwartek 15 sierpnia ulicami Warszawy przemaszeruje wojskowa defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Pochód rozpocznie się popołudniu i przejdzie m.in. stołeczną Wisłostradą.

W uroczystości uczestniczyć ma ponad 200 samolotów, wśród których - jak ustalił Polsat News - mają pojawić się także długo wyczekiwane polskie Apache, czyli śmigłowce uderzeniowe AH-64E.

Śmigłowce Apache. Kiedy pojawią się w Polsce? Ustalenia Polsat News

Według Polsat News MON liczy wówczas także na kilkanaście nominacji generalskich. W tej sprawie ma być prowadzony dialog z Pałacem Prezydenckim - prezydent RP jest bowiem Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych i podpisuje nominacje - oraz podlegającym pod prezydenta Biurem Bezpieczeństwa Narodowego.

- Mogę powiedzieć już teraz, że mamy sukces. Finalizujemy umowę offsetową z dwoma naszymi partnerami zagranicznymi, czyli firmą Boeing i firmą General Electric. Mamy nadzieję z początkiem przyszłego miesiąca podpisać tę umowę - potwierdził w środę na antenie Polsat News płk Robert Fromholz, zastępca szefa Agencji Uzbrojenia.

Przełom ws. śmigłowców z USA. "Finalizujemy umowę"

Następnie konieczne będzie zatwierdzenie umowy przez rząd. Kolejny krok to końcowa umowa z USA na dostawy zakupionych śmigłowców. Razem z nią ma nastąpić podpisanie umowy leasingowej na 8 śmigłowców, które dotrą do Polski już na przełomie roku.

Jak przyznał płk Fromholz, przez ostatnie trzy tygodnie toczyły się "przełomowe, bardzo trudne, bardzo żmudne, czasochłonne rozmowy" w tej kwestii. Ostatecznie rozmowy zakończyły się sukcesem i zmianą podejścia partnerów umowy. Polska ma kupić od USA łącznie nawet 96 śmigłowców, stając się tym samym ich największym użytkownikiem poza rodzimym krajem.

Płk Robert Fromholz: Doszliśmy do porozumienia

Polska może podpisać umowę offsetową już w pierwszej połowie sierpnia. - Doszliśmy do konsensusu w tych kluczowych sprawach, które stały pewną kością niezgody. Teraz, kolejnych krokiem po podpisaniu umów offsetowych będzie zatwierdzenie ich przez Radę Ministrów. Jak to się zadzieje, mamy zielone światło do tego, aby podpisywać umowę z rządem Stanów Zjednoczonych na dostawy śmigłowców Apache - relacjonował gość Polsat News.

- Mieliśmy dużo kwestii stricte prawnych. To są sprawy pomiędzy nami a naszymi wykonawcami. Natomiast muszę przyznać, że zrozumieli nasze argumenty. Doceniamy ich podejście i zmianę stanowiska, które da nam możliwość podpisania umów w pierwszej połowie sierpnia - oznajmił wojskowy, dodając, że "to nie jest kwestia miesięcy, to jest kwestia kilkunastu najbliższych dni".

Produkowane przez firmę Boeing śmigłowce Apache AH-64E to podstawowe maszyny szturmowe używane w USA od lat 80. XX wieku. O ich zakupie do Polski informował we wrześniu 2022 roku ówczesny szef MON Mariusz Błaszczak. Samoloty miały trafić do nas już w ubiegłym roku, ale na drodze do finalizacji umowy stanęła tzw. część offsetowa kontraktu, czyli umowy na produkcję części do maszyn i ich serwisowanie.

