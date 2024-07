Mają najliczniejszy rząd w Europie. Budzą niepokój USA

Czarnogóra ma obecnie najliczniejszy rząd w Europie. W wyniku ostatniej rekonstrukcji gabinetu Milojko Spajicia do rządu dołączyły prorosyjskie partie, co wzbudziło niepokój Stanów Zjednoczonych. Ambasada USA zaapelowała, by rządzący skupili się "na wspólnym celu", jakim jest akcesja do Unii Europejskiej.