76-letni emerytowany pracownik służby cywilnej z hiszpańskiej prowincji Burgos został skazany na 18 lat więzienia. Madrycki sąd uznał go winnym wysłania w 2022 r. sześciu listów z materiałami wybuchowymi. W ten sposób mężczyzna chciał wymusić na rządzie Hiszpanii zaprzestanie wspierania ukraińskiej armii. Pompeyo Gonzalez do końca procesu nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.