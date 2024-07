Media na całym świecie ponownie szeroko rozpisują się na temat Celine Dion. Walcząca z poważną chorobą piosenkarka jakiś czas temu wycofała się życia publicznego, ale ostatnio znów jest o niej głośno. Nieoficjalnie mówi się, że 26 lipca Dion wystąpi na ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, wykonując na scenie tylko jedną piosenkę. Ma za to zainkasować aż 2 miliony dolarów.

56-letnia piosenkarka, która dla wielu jest prawdziwą ikoną ma pojawić się na scenie pierwszy raz od czasu, gdy wyjawiła światu, iż od 17 lat zmaga się z zespołem sztywności uogólnionej. Pogłoski o jej powrocie pojawiły się po tym, jak Dion na początku tygodnia została zauważona przed jednym z paryskich hoteli.

Igrzyska Olimpijskie 2024. Celine Dion wystąpi na ceremonii otwarcia?

Celine Dion wystąpiła ostatnio na żywo podczas swojej trasy koncertowej w marcu 2020 r. w amerykańskim Newark. Później nagle zakończyła koncertowanie z uwagi na pandemię koronawriusa.



Sama gwiazda także podsyca plotki, gdyż w niedawnym wywiadzie dla Vogue France przyznała, że ciężko pracuje ze swoimi lekarzami, by dawać z siebie wszystko i być najlepszą wersją siebie. - Moim celem jest znów zobaczyć wieżę Eiffla - wyznała.

Podekscytowany wizją usłyszenia Celine Dion ponownie zdaje się być również prezydent Francji Emmanuel Macron. - To byłby wspaniały news - skomentował ostatnio pogłoski o występie podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich, zaplanowanej na piątek 26 lipca.



To byłby drugi raz, gdy diwa wystąpiłaby podczas imprezy otwierającej Igrzyska Olimpijskie. Pierwszy z występów miał miejsce w Atlancie w 1996 r.

Plejada gwiazd otworzy sportowe święto w Paryżu

Obok wspomnianej Celine Dion, w Paryżu spodziewana jest Lady Gaga. Macron potwierdził zresztą w rozmowie z telewizją France 2, iż autorka hitu "Bad Romance" przyleciała do francuskiej stolicy. To jednak wszystko, co powiedział.

- Nie zdradzę nic z tego, co zaplanowali reżyser ceremonii otwarcia Thomas Jolly i jego współpracownicy. Będzie też niespodzianka - przekazał.



W tym roku po raz pierwszy w historii letnich Igrzysk Olimpijskich ceremonia otwarcia nie odbędzie się na stadionie olimpijskim. Zamiast tego, zorganizowana zostanie wzdłuż brzegu Sekwany.