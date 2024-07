Do wypadku doszło we wtorek około godziny 12 na 173 kilometrze drogi krajowej numer 50 w miejscowości Dębówka.

- Doszło do czołgowego zderzenia dwóch samochodów: osobówki i ciężarówki. Pojazdy stanęły w ogniu - poinformowała Polsatnews.pl st. asp. Magdalena Gąsowska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie.

Tragiczny wypadek pod Górą Kalwarią. Nie żyje mężczyzna

Na miejscu akcję gaśniczą prowadziło siedem zastępów straży pożarnej. - Po ugaszeniu samochodu osobowego udało się wyciągnąć kierowcę. Niestety mężczyzna nie żyje - przekazał nam mł. bryg. Łukasz Darmofalski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.

Kierowca ciężarówki nie doznał obrażeń. Z samochodu wyszedł o własnych siłach, jeszcze przed przyjazdem na miejsce służb. Policjanci przebadali go na obecność alkoholu - był trzeźwy.

ZOBACZ: Wypadek na Dolnym Śląsku. Czołowe zderzenie z ciężarówką

Na miejscu odbywają się czynności z udziałem prokuratora. Zabezpieczane są ślady i ustalany jest przebieg wypadku.

Policjanci prosili o wybór innej drogi dojazdu. Wyznaczone zostały objazdy. Działania strażaków mogą jeszcze potrwać sześć godzin.

To nie jedyna taka tragedia w ostatnim czasie. Do podobnego wypadku doszło w niedzielę wieczorem w Raciniewie, gdzie pożar wybuchł po uderzeniu samochodu osobowego w drzewo. Kierowcy bmw nie dało się uratować. Działania strażaków skończyły się w nocy. Do tego czasu droga była całkowicie zablokowana.