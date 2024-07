Zmiana na granicy z Białorusią. Wiceszef MSZ wskazuje powód

- Zmieniło się, być może na skutek rozmów prezydenta Andrzeja Dudy i polskiej delegacji w Pekinie - powiedział w "Graffiti" wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski, pytany o sytuację na polsko-białoruskiej granicy. Jak uściślił, apelowano do strony chińskiej, by Xi Jinping "przekonał białoruskich przyjaciół, by przestali wysyłać wyszkolonych młodych osiłków".