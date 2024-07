Wstępne wyniki sekcji zwłok wykazały, że przyczyną zgonu mężczyzny były obrażenia głowy powstałe w wyniku postrzelenia z broni palnej - powiedział prok. Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. Chodzi o ciało znalezionego w ubiegłym tygodniu w Dąbrowie Zielonej, które może należeć do poszukiwanego od trzech lat Jacka Jaworka.

Sekcja zwłok przeprowadzona została we wtorek w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Ciało z Dąbrowy Zielonej. Są wyniki sekcji zwłok

- Na ciele mężczyzny nie ujawniono innych obrażeń, zwłaszcza takich, które mogłyby przyczynić się do jego śmierci. W trakcie sekcji zwłok pobrano próbki materiału biologicznego celem przeprowadzenia badań histopatologicznych i toksykologicznych - dodał prok. Ozimek.

W przypadku tych drugich badań chodzi o sprawdzenie m.in. czy mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu lub środków narkotycznych czy też farmakologicznych.

Na wniosek biegłych pobrane zostały także dodatkowe próbki DNA. Opinii w zakresie identyfikacyjnych badań DNA prokuratura spodziewa się do końca tego tygodnia.

Zdjęcia zwłok Jacka Jaworka w sieci? Śledztwo prokuratury

Tuż przed konferencją rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie potwierdził w rozmowie z polsatnews.pl, że śledczy wszczęli postępowanie wyjaśniające w sprawie zdjęć, mających przedstawiać ciało z Dąbrowy Zielonej, które pojawiły się w sieci.



- Sprawa została zarejestrowana. Nie mogę jednak ujawnić żadnych informacji na temat tego, co udało nam się już ustalić - powiedział.

Zwłoki w Dąbrowie Zielonej. Czy to poszukiwany Jacek Jaworek?

Na zwłoki mężczyzny w średnim wieku, mające ranę postrzałową głowy, natrafiono w piątek rano w śląskiej Dąbrowie Zielonej. W mediach od razu pojawiły się informacje, że mogło należeć do Jacka Jaworka, podejrzewanego o popełnienie zbrodni w oddalonej o kilka kilometrów miejscowości Borowce.

Prokuratura na razie nie potwierdza tożsamości mężczyzny. Czeka na wyniki badań DNA.





- Pewne dowody, które zebraliśmy w tracie oględzin zwłok wskazują, że może być to poszukiwany Jacek Jaworek - mówił na konferencji prasowej w poniedziałek prok. Ozimek.

Tego dnia poinformował również, że prokuratura wszczęła śledztwo "w sprawie doprowadzenia mężczyzny o nieustalonej tożsamości do targnięcia się na własne życie, poprzez namowę lub udzielenie mu pomocy".

Zabójstwo Borowcach

10 lipca 2021 roku policję wezwano do rodzinnej awantury. W domu, gdzie doszło do strzelaniny rozpętanej przez Jacka Jaworka, mundurowi znaleźli ciała małżeństwa i ich 17-letniego syna. Życie ocalił wyłącznie 13-latek, chowając się w szafie, a następnie uciekając przez okno. Jest on teraz kluczowym świadkiem.

Za Jaworkiem, który w przeszłości był już skazywany na więzienie, wystawiono czerwoną notę Interpolu, jak również Europejski Nakaz Aresztowania. Mimo tego nie udawało się go schwytać, chociaż jego zdjęcia rozwieszano po całym kraju. W sprawie przesłuchano ponad 100 świadków.