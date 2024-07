Niepokojące dane GUS. Jest coraz mniej Polaków

Liczba ludności Polski na koniec I półrocza spadła o 136 tys. rok do roku do 37,562 mln osób - podał GUS. Było to o ok. 73 tys. mniej niż w końcu 2023 roku.

Maleje liczba Polaków

Tempo ubytku rzeczywistego w I półroczu wyniosło -0,19 proc., co oznacza, że na każde 10 tys. mieszkańców Polski ubyło 19 osób (wobec 18 osób przed rokiem).

GUS podaje, że odnotowano ubytek naturalny (różnica między liczbą urodzeń żywych i liczbą zgonów), który wyniósł ok. 77,5 tys. (wobec ok. - 70,4 tys. w okresie styczeń–czerwiec 2023 roku).

Ujemny współczynnik przyrostu naturalnego ukształtował się na poziomie 4,1 proc. (wobec - 3,7 proc. 2023 roku).

GUS szacuje, że w 1 półroczu zawarto ok. 48,5 tys. małżeństw (tj. o ponad 4 tys. mniej niż przed rokiem)