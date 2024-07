We wtorek Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KIIS) opublikował wyniki badań sondażowych przeprowadzonych w maju tego roku.

Grupę docelową stanowili obywatele Ukrainy zamieszkujący ziemie kontrolowane przez Kijów.

Ustępstwa terytorialne za pokój. Tendencja się pogłębia

Raport ujawnił trwającą od roku tendencję, według której wzrasta odsetek Ukraińców gotowych na ustępstwa terytorialne, żeby jak najszybciej zawrzeć pokój.

W najnowszym sondażu za takim rozwiązaniem opowiedziało się 32 proc. pytanych. Cały czas większość Ukraińców chce walczyć o całe terytorium. Na żadne ustępstwa nie godzi się 55 proc. respondentów. 13 proc. nie miało zdania.

Liczby uległy poważnym zmianom na przestrzeni dwóch lat. W maju 2022 roku zaledwie co dziesiąty Ukrainiec zgadzał się na ustępstwa terytorialne. Do maja zeszłego roku współczynnik utrzymywał się na poziomie 8-10 proc. Tym samym odsetek przeciwników tego rozwiązania wahał się od 82 do 87 proc.

"Po maju 2023 r. nastąpił stopniowy wzrost odsetka osób gotowych na ustępstwa terytorialne. I tak do końca 2023 r. gotowość do ustępstw wzrosła do 19 proc., w lutym 2024 r. - do 26 proc., a w maju 2024 r. - do 32 proc." - czytamy w raporcie.

Równocześnie malał odsetek tych, którzy sprzeciwiają się oddaniu Kremlowi swojej ziemi, w ostatnich trzech miesiącach wynosząc kolejno 74 proc., 65 proc. i 55 proc.

Ukraińcy obawiają się "ludobójstwa"

Autorzy podali, że w grupie gotowych na ustępstwa zdecydowana większość, bo 73 proc. chce odizolować się od Federacji Rosyjskiej poprzez m.in. zamknięcie granicy.

Niemal polowa - 46 proc. - uważa, że Rosja dąży do zniszczenia narodu ukraińskiego lub popełnienia fizycznego ludobójstwa. Wśród przeciwników ustępstw, takie zadnie prezentuje 68 proc. pytanych.

Zaledwie 5 proc. osób, które wzięły udział w sondażu zgadza się z rosyjską propagandą zakładającą, że Rosja "dąży do przeprowadzenia denazyfikacji i demilitaryzacji bez naruszania niepodległości Ukrainy".