O godz. 18 we wtorek pod Sejmem rozpoczął się protest ws. aborcji. Chodzi o odrzucony 12 lipca projekt ustawy mający na celu dekryminalizację i depenalizację przerywania ciąży do 12. tygodnia jej trwania.

W Warszawie ruszył protest w sprawie ustawy dekryminalizującej i depenalizującej aborcję do 12. tygodnia ciąży. O godz. 18 we wtorek pod Sejmem zgromadził się tłum, aby wezwać polityków do działania. Podobne protesty odbyły się wcześniej w Bydgoszczy i Gdyni, a tego samego dnia trwają w Gdańsku, Łodzi, Olsztynie i Poznaniu.

- Stołki PSL dostał dzięki kobietom i młodym ludziom, dla których aborcja jest jednym z najważniejszych postulatów – powiedziała na rozpoczęciu protestu aktywistka Marta Lempart. - Największy żal mam do pana, panie premierze. Bo pan doskonale wiedział, co należy zrobić – dodała, kierując swoje słowa do Donalda Tuska.

Natalia Broniarczyk z grupy Aborcyjny Dream Team zwróciła się do Romana Giertycha, odnosząc się do jego nowej propozycji w sprawie aborcji. - Teraz będziecie nas wsadzać za to, że ktoś nas nakłania do aborcji. Przecież my nie mamy własnego rozumu, nam można tylko coś nakazać albo zakazać – powiedziała.

- Miałam aborcję 10 lat temu. W świetle tego, co dzisiaj się dzieje, powinnam była chyba zadzwonić do pana Władysława Kosiniaka-Kamysza i poprosić o pozwolenie - dodała. Powołała się także na statystyki, według których 130 osób dziennie przerywa w Polsce ciążę.

Projekt ustawy odrzucony. Wskazano winnych

Podczas posiedzenia 12 lipca w Sejmie padła decyzja – projekt Lewicy został odrzucony nieznaczną większością głosów. Za dekryminalizacją i depenalizacją aborcji zagłosowało 215 posłów. Sprzeciw wyraziło 218. Trzech polityków KO nie wzięło udziału w głosowaniu.

We wtorek premier Donald Tusk poinformował, że w związku z porażką rządu podpisał dymisję nieobecnego na posiedzeniu wiceministra Waldemara Sługockiego. Oprócz niego w głosowaniu nie wziął udziału poseł Krzysztof Grabczuk, który przebywał wówczas w szpitalu, oraz Roman Giertych, który wyciągnął swoje karty. Premier skomentował, że wobec ostatniego polityka "nie miał oczekiwań".

Na dzień przed protestem w Warszawie Roman Giertych zaproponował własne rozwiązanie – projekt Zaufajmy Kobietom, w którym przestępstwo aborcji byłoby ścigane jedynie na wniosek kobiety.

"Kompromis nie polega na tym, że mężczyzna ogłasza jakie prawa przyzna kobietom do decydowania o ich ciałach" – skomentowała Anna-Maria Żukowska.

Projekt ustawy ws. aborcji odrzucony

Projekt depenalizujący i dekryminalizujący aborcję ma na celu zwolnienie osób pomagających w przerwaniu ciąży z odpowiedzialności karnej. Zgodnie z polskim prawem przerwanie własnej ciąży nie jest przestępstwem, jednak udzielenie pomocy w tym działaniu już tak.

Aktywiści i politycy Lewicy argumentują, że takie prawo pozostawia osoby w ciąży samym sobie i stoi w kontrze z obecną wiedzą medyczną.

Z kolei przeciwnicy aborcji mówią o "obronie życia" oraz argumentują swoją postawę kryzysem demograficznym. Sprzeciw wobec ustawy wyrazili między innymi politycy PSL, w tym poseł Tadeusz Samborski, który udzielił komentarza dla "Gazety Wyborczej".

- Głównym powodem mojej decyzji jest kwestia podniesienia dzietności w Polsce, która jest jedną z najniższych w Europie. To był kluczowy motyw, że właśnie tak zagłosowałem – powiedział.