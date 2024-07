Nowy program Polsatu. Stacja odkrywa kolejne karty

Poranny program Polsatu poprowadzą pary - Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz oraz Agnieszka Hyży i Maciej Rock. Nie będą oni jednak jedynymi twarzami "halo tu Polsat".

W gronie reporterów, którzy będą realizowali materiały dla "halo tu Polsat", znalazły się kolejne trzy mocne nazwiska.

Nowy program Polsatu "halo tu Polsat"

Aleksander Sikora będzie specjalizował się w tematyce showbiznesowej. Widzów "halo tu "Polsat” poinformuje o wszystkich najciekawszych wydarzeniach ze świata rozrywki i muzyki. Będzie prowadził relacje na żywo i przeprowadzał wywiady z gwiazdami polskiej i zagranicznej sceny muzycznej.

Specjalnością Maksa Behra będzie kultura, sztuka i film. Dla "halo tu Polsat” będzie przeprowadzał wywiady z gwiazdami polskiej i zagranicznej kinematografii i realizował reportaże z kraju i ze świata. Będzie też trzymał rękę na pulsie najważniejszych wydarzeń kulturalnych.

Anna Rubaj zajmie się sprawami społecznymi. W swojej pracy będzie zawsze blisko ludzi i wydarzeń w lokalnych społecznościach. Poprowadzi relacje na żywo i będzie realizowała reportaże obejmujące zagadnienia społeczne.

"halo tu Polsat". Znani dziennikarze w programie

Aleksander Sikora to prezenter, dziennikarz, konferansjer i osobowość telewizyjna. Widzowie Polsatu poznali go jako prowadzącego wybory Miss Polski oraz Miss i Mistera Supranational 2024. Wcześniej przez 8 lat prowadził "Pytanie na śniadanie" w Telewizji Polskiej, komentował konkursy Eurowizji i Eurowizji Junior, prowadził wiele koncertów i programów miedzy innymi "Roztańczony Narodowy" i "Voice of Poland" i "You Can Dance".

Był prezenterem stacji telewizyjnych: VIVA Polska, MTV Polska oraz 4fun TV. Aleksander jest absolwentem biologii, geografii oraz zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Maks Behr to dziennikarz radiowy i telewizyjny. Tworzy autorską audycję "Zza Kulis" w radiu ChilliZet, gdzie rozmawia z wybitnymi osobowościami świata mody, mediów, sztuki i biznesu. W przeszłości pracował jako reporter w programie "Co za tydzień", był również gospodarzem miasteczka festiwalowego Mastercard OFF CAMERA 2024, gdzie prowadził wywiady z gwiazdami kina.

Już od 15 roku życia pracował jako model dla światowych marek modowych. Maks studiował prawo, dziennikarstwo, a także jest absolwentem zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego.

Anna Rubaj jest dziennikarką. Przez 5 lat realizowała reportaże o tematyce społecznej dla programu interwencyjnego Uwaga! i "Superwizjer". W okresie pandemii współtworzyła program informacyjny "Uwaga! Koronawirus". Pracowała przy programie "Kolacja w ciemno" w Polsat Cafe.

Laureatka wielu nagród m. in. na prestiżowym, międzynarodowym festiwalu "World Media Festivals" w Hamburgu, a także wyróżnienia w konkursie dziennikarskim "Człowiek z pasją" im. Zygmunta Moszkowicza. W 2023 roku uzyskała stopień doktora nauk społecznych, z nauk o polityce i administracji na Uniwersytecie Śląskim. W ostatnim czasie pełniła funkcję rzecznika Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

