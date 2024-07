"Kampania zorganizowana w ten sposób, by pobić Bidena, musi być wymyślona od początku. I to jest dokładnie to, czego zespół Trumpa się obawiał" - ocenił w w poniedziałek amerykański magazyn "Atlantic". "Wyścig właśnie stał się o wiele trudniejszy" - skomentował w rozmowie z "Washington Post" jeden z anonimowych członków sztabu byłego prezydenta.