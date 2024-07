W sobotę o 16:50 czasu miejscowego (13:50 czasu polskiego) Sebastian Kawa i Sebastian Lampart jako pierwsi ludzie przelecieli szybowcem nad szczytem K2 (8611 m n.p.m.).

- Nie planowaliśmy tego - mówił na antenie Polsat News Sebastian Lampart.

Sebastian Kawa i Sebastian Lampart przelecieli szybowcem nad K2

Sebastian Kawa podkreślił z kolei, że wyczyn był możliwy dzięki napotkaniu zjawiska fali, czyli bardzo silnego wiatru, który nad górami zaczyna falować. - Dzięki temu wznieśliśmy się na wysokość 9000 metrów - wyjaśnił pilot.

- Mogliśmy się znaleźć w takim miejscu dzięki siłom natury, dzięki naszej wiedzy i umiejętnościom - dodał.

Kawa podkreślił, że był to ogromny wyczyn. - Myśmy się tam czuli naprawdę szczęśliwi. Widoki, które nas otaczały, były naprawdę niesamowite. Tego podejrzewam nikt nie doświadczył(...). Widzieliśmy wszystkie ośmiotysięczniki dookoła - dodał.

Pilot podkreślił, że wyczyn miał wymiar historyczny nie tylko ze względu na to, że udało się szybowcem wlecieć nad tak wysoką górę.



- Ta wyprawa miała wiele celów, m.in. to, aby zaszczepić to szybownictwo w Karakorum, żeby tu można było wracać, żeby lokalne władze wiedziały, że to jest sport bezpieczny, dojrzały, że tutaj przyjeżdżają poważni ludzie, który naprawdę nie są ryzykantami - podkreślił Kawa.

Wideo: Sebastian Kawa i Sebastian Lampart przelecieli szybowcem nad K2

Dwuosobowy szybowiec

Sebastian Lampart wyjaśnił z kolei, że szybowiec, którym udało się wlecieć nad K2, to maszyna z dwoma miejscami, którą mogą na zmianę pilotować dwie osoby.

Kawa to jeden z najbardziej utytułowanych szybowników na świecie. W dorobku ma m.in. 24 medale mistrzostwo globu, w tym 18 złotych. Latał też nad Himalajami, w tym nad najwyższym szczytem świata, Mount Everestem (8849 m n. p. m.).