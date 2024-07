Choć kraj ten wielu kojarzy się z zimnem, w ostatnich latach nawet na kole podbiegunowym dochodzi tam do 30 st. C. - Finlandia cieszy się coraz większą popularnością wśród turystów z Polski - mówi mieszkająca w Rovaniemi Joanna Kananen. Nie oznacza to jednak, że rezygnujemy z podróży na południe Europy.

Polacy coraz chętniej wyjeżdżają na wakacje nie tylko na południe Europy, ale ruszają również na podbój północy. O walorach Sycylii (Włochy) oraz okolic koła podbiegunowego na antenie Polsat News opowiadały właścicielka biura podróży w Trapani Aleksandra Carollo oraz Joanna Kananen, przewodniczka po Finlandii.

Południe Europy - niezmienny hit turystyczny

- Odkąd mieszkam na Sycylii, czyli ponad 10 lat, lato jest zawsze upalne. Dochodzi nawet do 45 st. C, dwa lata temu został pobity rekord - 47 st. C - opowiada Carollo,

Właścicielka biura podróży mówi, że w czasie upalnych miesięcy mieszkańcy i turyści najczęściej spędzają czas na plaży. - Jeżeli chodzi o zwiedzanie, to ja zawsze odradzam w te najgorętsze dni jeździć do miast czy parków archeologicznych. Lepiej skupić się na zwiedzaniu drogą morską, rezerwatów przyrody, czy też wysp - dodaje Carollo.

Wysoka temperatura nie odstrasza turystów i - jak zauważa Carollo - z roku na rok jest ich coraz więcej.

Jeżeli chodzi o ceny, to kształtują się one na poziomie podobnym do cen polskich. - Kawa kosztuje 1,2 euro (ok 5,1 zł), cannolo 2,5 euro (ok. 10,7 zł), pizza w zależności od rodzaju - od 6 do 10 euro (od ok. 26 zł do ok. 43 zł), a makarony od 8 do nawet 20 euro (od ok. 34 zł do ok. 86 zł) - mówi właścicielka biura podróży.

Gorąca północ. Nawet 30 st. C na kole podbiegunowym

Co dla wielu może być zaskoczeniem - podróż na północ, np. do Finlandii na koło podbiegunowe, również wiąże się z wysokimi temperaturami. Jest nieco "chłodniej" niż na południu, ale termometry latem mogą tu wskazać do nawet 30 st.C.

- Mieszkam tutaj od sześciu lat i wszystkie lata były ciepłe, wręcz gorące. Dochodziło do 30 st. C na kole podbiegunowym - opowiada mieszkająca w Rovaniemi Joanna Kananen.

Przewodniczka podkreśla, że widzi tendencję wzrostową, jeżeli chodzi o turystykę w Finlandii ciągu lata. - Wśród Polaków ten kierunek zaczyna się cieszyć coraz większym zainteresowaniem - dodaje.

Kananen zaznacza, że w miastach odbywa się w tym czasie wiele wydarzeń kulturalnych, ale tym, co Finlandia ma najpiękniejszego jest bez wątpienia natura. Przewodnicza wskazuje na wspaniałe krajobrazy i możliwość obserwacji zwierząt arktycznych tj. reniferów.

Przypomina również o wyjątkowym zjawisku, jakim o tej porze roku są białe noce. - Jest to absolutnie niezwykłe przeżycie, którego każdy powinien doświadczyć chociaż raz w życiu - dodaje.

Jeśli chodzi o ceny w Finlandii Kananen podkreśla, że kształtują się one bardzo różnie, w zależności od preferencji podróżniczych turystów, ale z całą pewnością lato będzie dużo tańszą porą roku na wizytę w tym kraju niż miesiące zimowe.