Nasza lista najtańszych nadmorskich kurortów na Starym Kontynencie zawiera prawdziwe perełki - miejsca, które zachwycą cię swoim urokiem, gościnnością i przystępnymi cenami. Od spokojnych plaż Morza Czarnego, przez malownicze zatoczki Adriatyku, aż po złociste piaski Morza Śródziemnego - każdy znajdzie coś dla siebie. Oto lista tanich nadmorskich kurortów, które warto odwiedzić każdego sezonu.

Wakacje 2024. Najtańsze kurorty w Europie: Turcja

Szukasz prawdziwych perełek na tureckim wybrzeżu? Znana z pięknych plaż i przystępnych cen Antalya to miejsce, w którym spędzisz dzień za mniej niż 50 euro. To czyni ją jedną z najtańszych opcji w Europie. Antalya oferuje nie tylko słońce i morze, ale także bogatą historię i liczne atrakcje turystyczne.

Warto wynająć samochód i zwiedzić też sąsiadujące miejscowości, aby odkryć mniej uczęszczane plaże i malownicze zakątki​. Szczególnie warte uwagi są Kaş i Kaputas Beach, Alanya i Plaża Kleopatry czy Oludeniz z urokliwą Blue Lagoon.

Warna i Słoneczny Brzeg, Bułgaria

Bułgaria to kraj, który zyskuje coraz większą popularność wśród turystów szukających tanich wakacji nad morzem. Warna, położona nad Morzem Czarnym, oferuje szerokie, piaszczyste plaże i wiele lokali gastronomicznych wzdłuż wybrzeża. Koszty życia są tu niskie, co sprawia, że wakacje w Warnie zaliczają się do wyjątkowo tanich​.

Ciekawą alternatywą jest popularny Słoneczny Brzeg. To miejsce znane z życia nocnego i atrakcji dla młodszych turystów. Oba bułgarskie kurorty są znakomitą propozycją na wakacje pełne zabawy i słońca bez nadmiernego obciążania portfela​.

Algarve, Portugalia

A co powiesz na portugalskie wybrzeże? Algarve to region na południu Portugalii, słynący z pięknych plaż i łagodnego klimatu. Jego stolica, Faro, słynie z tanich kawiarni i restauracji, a także urokliwej starówki. Możesz tu spędzić wakacje za niewielkie pieniądze, a dzięki bliskości natury, jak choćby Parque Natural da Ria Formosa, masz wiele opcji, aby oddać się aktywnemu wypoczynkowi. Algarve to idealne miejsce na tanie wakacje z gwarancją słońca i relaksu​.

Istria, Chorwacja

Adriatyk jest jednym z najchętniej obieranych wakacyjnych kierunków, który wcale nie musi nadszarpnąć budżetu. Chorwacja jest znana z przepięknych wybrzeży, a Istria to półwysep, który oferuje zarówno piękne widoki, jak i przystępne ceny.

Pula, największe miasto regionu, zapewnia tanie noclegi i atrakcje turystyczne, takie jak rzymski amfiteatr. Warto wynająć samochód, aby zwiedzić okoliczne miasteczka i plaże. Proponujemy Rovinj czy Poreč, które zdecydowanie są warte zobaczenia.

Sliema, Malta

Udajmy się jeszcze dalej na południe, a konkretnie na Maltę. Słoneczny raj położony w samym sercu Morza Śródziemnego wydaje się wymarzonym miejscem na wakacyjny relaks. Malownicze miasteczko Sliema oferuje tanie zakwaterowanie i lokalne atrakcje.

Spacer wzdłuż promenady z widokiem na zatokę St. Julian's to idealny sposób na spędzenie popołudnia. Ceny w restauracjach są przystępne, a lokalna kuchnia na pewno przypadnie ci do gustu. Malta to doskonałe miejsce na niedrogie wakacje pod znakiem słońca i fantastycznych krajobrazów.

Sardynia, Włochy

Słoneczna Italia każdego roku kusi turystów mnogością atrakcji. Jedną z nich jest Sardynia, włoska wyspa, która oferuje wszystko, czego potrzebujesz na wyśmienite rodzinne wakacje. Znajdziesz tu piękne plaże, krystalicznie czystą wodę i aromatyczną włoską kuchnię.

Mniejsze miejscowości, takie jak Carloforte na wyspie San Pietro, oferują tanie opcje zakwaterowania i moc lokalnych atrakcji, jak chociażby flamingi w pobliskiej lagunie. Sardynia rewelacyjnie sprawdzi się jako pomysł na tani urlop w promieniach słońca.

