Kamala Harris zabrała głos. "Jestem zaszczycona"

Kamala Harris w niedzielę przekazała, że będzie dążyć do otrzymania nominacji demokratów w wyborach prezydenckich.

Wybory prezydenckie w USA. Kamala Harris zabrała głos

W oświadczeniu Harris podziękowała Joe Bidenowi za lata służenia na rzecz Stanów Zjednoczonych i za "niezwykłe przywództwo". "Jego niesamowite dziedzictwo jest osiągnięciem nieporównywalnym w nowożytnej historii USA" - można przeczytać.

"Jestem zaszczycona, że mam poparcie prezydenta i moim zamiarem jest zdobycie i wygranie nominacji" - przekazała .

"W ostatnim roku podróżowałam po kraju, rozmawiając z Amerykanami o tym jasny wyborze w najważniejszych wyborach. To jest to, co będę robić dalej w następnych dniach i tygodniach. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by zjednoczyć partię Demokratów i naród - by pokonać Donalda Trumpa i jego skrajną agendę Projekt 2025" - pojawiło się w oświadczeniu.

Jak przekazała, do wyborów zostało 107 dni. "Razem będziemy walczyć. Razem wygramy" - podkreśliła.

Więcej informacji wkrótce