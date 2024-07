Joe Biden poinformował w niedzielę na platformie X, że wycofuje się z kandydowania na urząd prezydenta USA. Zapowiedział wystąpienie do narodu, w którym uzasadni swoją decyzję oraz zadeklarował, iż do końca kadencji będzie wypełniał swoje obowiązki.

Decyzja Bidena wywołała poruszenie na całym świecie. Skomentowali ją m.in. Donald Trump, Donald Tusk i Elon Musk.

Joe Biden rezygnuje. Jest komentarz Kremla

Informację skomentowała również Rosja. - Wyniki wyborów w USA, w odróżnieniu od osiągnięcia celów "operacji specjalnej", nie są dla Rosji priorytetem - powiedział w niedzielę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Pieskow podkreślił, że do wyboru amerykańskiego przywódcy pozostały jeszcze cztery miesiące. - To długi okres, podczas którego wiele może się zmienić. Musimy zachować ostrożność i obserwować, co będzie dalej - dodał.

Pieskow przypomniał także, iż przywódca Rosji Władimir Putin nazwał Bidena bardziej przewidywalnym, a zatem preferowanym kandydatem na prezydenta USA.