Upały nie odpuszczają. W sobotę w niemalże całym kraju obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW, a temperatura wynosi około 30 st. C. Synoptycy nie mają dobrych wiadomości, w niedzielę będzie jeszcze cieplej, a na termometrach zobaczymy do 35 st. Jutro wrócą także burze.

Wysoka temperatura towarzyszyć na nam będzie przez cały weekend. W sobotę o godz. 15 najwyższe wartości IMGW odnotowało w Toruniu - 28, 6 st. C.

Zgodnie z prognozami w sobotę jedynie na południu kraju pojawi się więcej chmur. O godz. 15 najniższa temperatura została odnotowana w Łebie, gdzie na termometrach można było zobaczyć 20,8 st. C.

Ostrzeżenia IMGW przed upałami

W związku z upałem wydano ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Alerty drugiego stopnia obowiązują od Wielkopolski po Lubelszczyznę. W niedzielę ma być jeszcze cieplej. Temperatury zbliżą się do 35 st. C.

"Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w niedzielę od 30 st. C do 32 st. C, w poniedziałek od 31 st.. Temperatura minimalna w nocy do około 18 st. C" - podało IMGW.



Tak jak w sobotę i w niedzielę najchłodniej będzie nad samym morzem, gdzie temperatura wyniesie 20 st. C., maksymalnie 22 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Gdzie jest burza? Kiedy wrócą burze?

Według IMGW w sobotę Polska znajdzie się w słabogradientowym obszarze podwyższonego ciśnienia. "Spodziewana jest na ogół płytka konwekcja z chmurami kłębiastymi, bezopadowymi, za wyjątkiem Tatr i Bieszczad, gdzie czynnik orograficzny może inicjować rozwój konwekcji, czego efektem mogą być popołudniowe słabe przelotne opady deszczu" - wskazano.

Burze nie są prognozowane także na noc z soboty na niedzielę. Inna sytuacja pogodowa będzie jednak w niedzielę. Po południu burze pojawią się głównie w Bieszczadach, mniejsze prawdopodobieństwo dotyczy burz w Tatrach i Beskidzie Śląskim.

"Burzom towarzyszyć może silny wiatr w porywach do 65 km/h oraz opady deszczu 10-15 mm" - ostrzega IMGW.

anw / polsatnews.pl