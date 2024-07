Podejrzenie zbiorowego zatrucia w powiecie parczewskim na Lubelszczyźnie. Do sanepidu zgłosiło się 29 osób z objawami choroby, które wcześniej kąpały się w jeziorze Zagłębocze. Wśród nich było troje dzieci, które trafiły do szpitala. Służby sanitarne pobrały już próbki wody, ale wszystkie wyniki oscylowały w granicach normy. Trwa poszukiwanie źródła problemu.

Wszystkie osoby, które zgłosiły się do sanepidu, miały podobne objawy, takie jak biegunka, podwyższona temperatura, wymioty i związane z tym odwodnienie. Służby sanitarne nie ukrywają, że zatrucie, do którego doszło jest dla nich bardzo zagadkowe. Kolejne wyniki badań mają być znane dopiero za kilka dni.

Zbiorowe zatrucie nad jeziorem Zagłębocze. Troje dzieci trafiło do szpitala

O sytuacji nad jeziorem Zagłębocze rozmawiała z ordynatorem oddziału pediatrii parczewskiego szpitala reporterka Polsat News Ewa Pajuro. Z jej informacji wynika, że hospitalizowana trójka dzieci została wypisana do domu dzień po zgłoszeniu. Było to możliwe dzięki nawodnieniu pacjentów, w wyniku którego ich stan uległ znacznej poprawie.

To, co było źródłem zatrucia, wyjaśnia lokalny oddział sanepidu, ale sprawa jest bardzo złożona. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich osób z niepożądanymi objawami było to, że kąpały się w jeziorze Zagłębocze, lecz pobrane próbki wody nie wykazały niczego niepokojącego - w normie są zarówno parametry mikrobiologiczne, nie stwierdzono również zakwitu sinic.

Sanepid zbadał wodę w jeziorze i wodociągach

Nad jeziorem Zagłębocze co prawda nie ma wyznaczonego kąpieliska, przez co woda nie znajduje się pod stałym monitoringiem służb sanitarnych, jednak, jak wspomniano, badanie wykonane w ramach wyjaśniania przyczyn zatrucia wyszło pozytywnie. Analogicznie wygląda także sprawa kontroli miejscowego wodociągu.

WIDEO: Zbiorowe zatrucie w powiecie parczewskim. Niepokojące objawy zgłosiło 29 osób

Teraz kontrolowane są lokale gastronomiczne, które działają w okolicach jeziora. Ich właściciele zapewniają, że zatrucie po spożyciu serwowanych przez nich posiłków jest niemożliwe.

W najbliższych dniach do sanepidu spłyną kolejne wyniki badań, które być może pomogą odpowiedzieć na pytanie o przyczyny problemu.