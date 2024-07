"Rakieta OTRK Iskander, którą Rosjanie próbowali zaatakować obwód odeski została zestrzelona. To przełomowe wydarzenie" - napisał rzecznik Sił Morskich Sił Zbrojnych Ukrainy Dmytro Pletenczuk. Wojskowy zauważył, że do tej pory pociski balistyczne Iskander kilkukrotnie skutecznie trafiały m.in. w infrastrukturę portową miasta.

Skuteczne działania operatorów systemów przeciwlotniczych potwierdzone zostały w komunikacie Dmytro Pletenczuka na Facebooku. Do zestrzelenia rakiety doszło w czwartek w godzinach wieczornych.

Jak informowały lokalne media wybuchy słyszalne były w kilku częściach miasta około godziny 21. Użytkownicy portali społecznościowych pisali, że nad miastem "coś rozsypało się w powietrzu".

"Przełomowe wydarzenie"

"Rakieta OTRK Iskandel, którą Rosjanie próbowali zaatakować obwód odeski została zestrzelona. Przełomowe wydarzenie. Kilka poprzednich pocisków uderzyło w naszą infrastrukturę portu" - napisał Pletenczuk.

Według powszechnie dostępnych informacji rakieta balistyczna Iskander to pocisk typu ziemia-ziemia o maksymalnym zasięgu co najmniej 500 kilometrów. W trakcie ostrzałów Odessy wojska rosyjskie najczęściej używały pocisku z głowicą kasetową. Amunicja rozrzucana była na obszarze blisko 1,5 km, co powodowało duże straty w infrastrukturze cywilnej i wojskowej.

W jednym z ataków skierowanych w okolice wybrzeża zginęło pięciu cywilów, a ponad 30 osób zostało rannych. W ostrzale ucierpiał m.in. Pałac Studentów Narodowego Uniwersytetu, zniszczonych zostało 25 samochodów i 20 budynków mieszkalnych.

Sukces Sił Zbrojnych Ukrainy w Odessie. Ekspert: Efekt zachodniej pomocy

O "przełomowym wydarzeniu" w Odessie dla portalu Polsatnews.pl wypowiedział się ekspert wojskowy, analityk wojny w Ukrainie Bartłomiej Małczyk. Zdaniem absolwenta Terezjańskiej Akademii Wojskowej zestrzelenie rakiety Iskander to potwierdzenie efektywności zachodniej pomocy udzielonej w ostatnich tygodniach w Ukrainie.

- Zestrzelenie rakiety balistycznej Iskander było możliwe dzięki "podciągnięciu" do Odessy zachodnich systemów obrony przeciwlotniczej. Najprawdopodobniej mowa o systemie Patriot, którego dostarczenie obiecali Niemcy - stwierdził.

- Powiedzenie, że to "przełomowe wydarzenie" jest pewnie trochę na wyrost, bo takie zestrzelenia zdarzały się już wielokrotnie w trakcie tej wojny, ale dla samej Odessy jest to na pewno bardzo ważne. W ostatnich miesiącach ukraińskie miasta mocno cierpiały z powodu ostrzałów infrastruktury krytycznej - dodał.