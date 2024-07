Z wielu stron świata napływają w piątek informacje o awariach systemów informatycznych wywołanych problemami Microsoftu. Pojawiają się pierwsze domysły dotyczące źródła problemu.

- Programiści odpowiedzialni za antywirus nowej generacji, produkowany przez firmę CrowdStrike, wypuścili błąd, który jest tragiczny w skutkach - tłumaczył na antenie Polsat News Piotr Konieczny z serwisu niebezpiecznik.pl.

- Po zainstalowaniu poprawki system Windows podczas startowania zawiesza się i wpada w tzw. pętlę śmierci - każdy start powoduje zrestartowanie systemu - dodał.

Awaria Microsoft. Problemy na lotniskach

Jak wyjaśnił ekspert, błędowi można zaradzić - wystarczy usunąć jeden plik z systemu. Do tego potrzeba jednak mieć uprawnienia administratorskie, co oznacza, że użytkownicy końcowi w firmach czy instytucjach nie mogą tego zrobić samodzielnie. Naprawa zajmie więc sporo czasu.

- Najbardziej problematyczne sytuacje, czyli np. awarie na lotniskach, dostaną najwyższy priorytet - podkreślił Konieczny. - To nie jest kwestia konkretnego systemu, oprogramowania. To kwestia błędu ludzkiego - dodał.

- W momencie, gdy większość świata pracuje pod kontrolą systemu Microsoft, mamy siatkę naczyń połączonych - stwierdził ekspert.

- Z tego co pamiętam do tej pory nie było problemów z tym antywirusem. Jednak trzeba mieć z tyłu głowy to, że tego typu rozwiązania będą celami potencjalnych ataków - powiedział z kolei Sebastian Górski z portalu chip.pl.

Globalna awaria Microsoft

Awaria systemów operacyjnych Microsoft spowodowała problemy na całym świecie. Uziemione są samoloty na kilku lotniskach, występują problemy z funkcjonowaniem kolei w niektórych państwach oraz bankowością, a nawet z nadawaniem telewizji. Na kilka godzin przerwano program Sky News.

Problemy odnotowano także w Polsce. Z tego powodu utrudnione jest funkcjonowanie lotniska w Krakowie oraz terminalu kontenerowego Baltic Hub w Gdańsku.