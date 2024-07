Amerykański dziennikarz "Wall Street Journal" Evan Gerszkowicz został skazany przez Sąd Okręgowy w Swierdłowsku. Mężczyzna został uznany winnym zarzutów o szpiegostwo, za co trafi do kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. To pierwszy wyrok dla amerykańskiego dziennikarza, wydany przez rosyjski sąd od czasu zakończenia zimnej wojny.