W Krakowie kilka dni temu stanęły dwie wiaty, które mają chronić przechodniów przed upałem. Jednak spotkały się one z falą krytyki. Mieszkańcy uważają, że konstrukcje szpecą miasto, a urząd powinien zainwestować w drzewa zamiast stawiać metalowe stelaże. Miasto tłumaczy, że to jedynie pilotaż programu, a wiaty nie są ukończone, dlatego urząd "daje im czas".

Dwie wiaty, które stanęły przy przystankach "Rondo Grunwaldzkie" i "Krowodrza Górka" w Krakowie nie przypadły do gustu mieszkańcom. Z założenia miały być miejscem, które chroni przechodniów oraz pasażerów komunikacji miejskiej przed wysokimi temperaturami, jednak zdaniem lokalnych konstrukcja nie spełnia swojej funkcji.

Wiaty z Krakowa słynne w całej Polsce. "Głupota nad głupotą"

- Okropne, wydaje mi się, że to się nadaje do przedszkola. Dzieci by miały fajne, kolorowe pod dachem. Tam się nie da siąść. Jak pada deszcz to się leje. Głupota nad głupotą największa - stwierdził jeden z przechodniów w rozmowie z reporterką Polsat News. - Ma chronić przed słońcem, ale nie widzę, żeby chroniło, bo tam cały czas grzeje - dodał.

- To jest dobry żart. Po co wycinali te drzewa, które tu były. One dawały i dużo tlenu i od słońca zabezpieczały - dodała kolejna mieszkanka Krakowa.

Miasto tłumaczy, że wiaty stanęły w ramach projektu CoolCo’s, do którego miasto przystąpiło na początku czerwca. - Jest to pilotaż w ramach funduszy Komisji Europejskiej, gdzie produkcję zlecono rumuńskiej firmie. Miasto jest partnerem zadania i miało tylko i wyłącznie udostępnić przestrzeń pod konstrukcje - tłumaczy Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Miejskiego w Krakowie

- Wszyscy komentują, że się nie spełnia i w ogóle zawieszają na tym wszystko, co się tylko da w momencie, kiedy ta konstrukcja jeszcze nie była zakończona - dodał. - Dajemy czas temu projektowi, żeby zgodnie z planem m.in. przez najbliższy tydzień została ta wiata dozieleniona - przekazał Kowal.

Inwestycja, która została zrealizowana w ramach środków UE kosztowała 20 tys. euro.