"Niech weźmie na wstrzymanie". Znany sędzia krytykuje Romana Giertycha

Głównym tematem ostatniego odcinka programu była sprawa posła Suwerennej Polski Marcina Romanowskiego. Na początku tygodnia polityk został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wywiadu, a Prokuratura Krajowa zawnioskowała o areszt dla niego. Sąd nie przychylił się jednak do tego wniosku, wskazując, że Romanowski nie może zostać pozbawiony wolności, bo chroni go immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Sędzia krytykuje Romana Giertycha. "Niech weźmie na wstrzymanie"

Sprawę w Polsat News komentowali goście Agnieszki Gozdyry prawnik Robert Gwiazdowski i sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Stowarzyszenia "Iustitia". Piotr Gąciarek, pytani nie tylko o działanie PK, ale też o wypowiedzi polityków, chętnie odnoszących się ostatnich wydarzeń.



- Mi się bardzo nie podobają wypowiedzi polityków którzy przypisują prokuraturze działanie wręcz nielegalne, mafijne, na zamówienie. Ale też nie podobają mi się wypowiedzi polityków z drugiej strony, którzy w tak niewybrednych słowach popędzają tą prokuraturę, żeby ona robiła to, czego się od niej oczekuje - stwierdził sędzia Gąciarek.

W tym kontekście zapytany został m.in. o słowa Romana Giertycha, który skrytykował działania organów państwa ws. Romanowskiego, zarzucając im "kompromitację".



- Panu mecenasowi powiedziałbym, żeby wziął na wstrzymanie. Prokuratura ma działać niezależnie od presji politycznej - zastrzegł.

Marcin Romanowski pozostaje na wolności. Nocny wpis Romana Giertycha

Piotr Gąciarek bezpośrednio nawiązał w ten sposób do serii wpisów Romana Giertycha na platformie X, w których nie krył on irytacji w związku z wypuszczeniem Romanowskiego na wolność.

"Przez setki godzin pracowaliśmy nad sprawą FS. Od miesięcy czekaliśmy na wnioski o uchylenie immunitetów, które prok. Korneluk zapowiadał od marca. Dziś główny podejrzany wychodzi na wolność, bo PK zapomniała złożyć wniosek o uchylenie immunitetu do RE. Kompromitacja PK" - pisał w nocy z wtorku na środę w mediach społecznościowych.

Sędzia Gąciarek w studiu Polsat News wskazywał także, że reprezentowane przez niego stowarzyszenie "Iustitia" od początku walczyło nie tylko o "praworządność", ale także i "niezawisłą prokuraturę".



- Może niezależna, apolityczna prokuratura to jest pewien ideał, ale należy do niego dążyć. To nie jest tak, że prokuratura ma działać na zamówienie polityków - stwierdził.