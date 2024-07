Co najmniej do piątku część kąpielisk w Trójmieście pozostaną zamknięte dla wczasowiczów oraz mieszkańców. Decyzja jest konsekwencją niedzielnego pożaru hali magazynowej w Gdańsku-Nowym Porcie. Lokalne władze czekają na próbki wody.

Pożar w Porcie Gdańsk spowodował pojawianie się śladowych zanieczyszczeń na kilku kąpieliskach w Gdańsku i wszystkich w Sopocie.

"W związku z ryzykiem związanym z jakością wody kąpieliska Brzeźno Hallera, Brzeźno Molo, Dom Zdrojowy, Piastowska i Jelitkowo pozostają zamknięte do odwołania. Apelujemy do wszystkich mieszkańców oraz turystów o przestrzeganie wprowadzonych zakazów i stosowanie się do wytycznych służb porządkowych. Dla bezpieczeństwa prosimy o korzystanie z innych dostępnych miejsc rekreacji oraz plaż, które nie są objęte zakazem, czyli Stogi, Świbno, Orle i Wyspa Sobieszewska" - podano w komunikacie gdańskiego urzędu miasta.

Zakaz dotyczy tylko kąpieli, samo przebywanie na plażach jest dozwolone. Przeprowadzane są kolejne badania wody.

Zakaz na kąpieliskach w Sopocie

Wszystkie kąpieliska zostały zamknięte w Sopocie. Decyzja prewencyjnie została podjęta przez wojewodę pomorską Beatę Rutkiewicz. Obostrzenia będą obowiązywały co najmniej do piątku rano, kiedy znane będą najnowsze badania jakości wody.

We wtorek ratownicy Sopockiego WOPR przekazali, że wykryli na powierzchni wody zanieczyszczenia. Początkowo zakaz dotyczył trzech kąpielisk, ale kilka godzin później został rozszerzony na wszystkie.

ZOBACZ: Pożar hali magazynowej w Gdańsku. Mieszkańcy otrzymali alerty RCB

- Apelujemy do osób przebywających na plażach o przestrzeganie wprowadzonych zakazów i respektowanie poleceń służb porządkowych i WOPR - powiedziała portalowi sopot.pl Grażyna Dobrzyńska, dyrektor tamtejszego MOSiR-u.

Podobnie jak w przypadku Gdańska, zakaz dotyczy tylko wchodzenia do wody. Przebywanie na plażach jest dozwolone.