Ślady silnie trującego cyjanku odnalezione zostały na naczyniach, znajdujących się w jednym z pokoi ekskluzywnego hotelu Grand Hyatt Erawan. Jak wynika z zeznań bliskich ofiar, od jakiegoś czasu toczyli oni spór o długi. Każdy z nich przyjechał do hotelu samo i zameldował się we własnym pokoju.

Ich ciała ujawniono we wtorek późnym popołudniem w jednym z pomieszczeniu. Zmarli to obcokrajowcy pochodzenia wietnamskiego, w tym dwóch obywateli Stanów Zjednoczonych. W związku z tym w sprawę zaangażowało się także FBI.

Sześc ciał w luksusowym hotelu w Bangkoku

O ofiarach wiadomo ponadto, że jest wśród nich trzech mężczyzn, pozostałe trzy osoby to natomiast kobiety. Trirong Phiwpan z biura śledczego tajlandzkiej policji poinformował na konferencji prasowej, że najpewniej po tym, jak do pokoju personel przyniósł dzbanek na herbatę, sześć filiżanek, gorącą wodę i mleko, jeden z uczestników spotkania dodał do nich cyjanek. Wyniki sekcji zwłok mają być znane w czwartek.

Wcześniej podawano, że w hotelu doszło do strzelaniny, w wyniku której są ofiary śmiertelne. Policja zaprzeczyła jednak tym doniesieniom, zapewniając, że nie ma żadnych dowodów świadczących o takim przebiegu wydarzeń. W sprawie gromadzone są dowody. Służby poszukują także jeszcze jednej osoby i ustalają, co działo się ze zmarłymi od momentu przylotu do Bangkoku do ich śmierci. Jeden z nich nie był zameldowany w hotelu. Na miejscu nie znaleziono żadnych śladów kradzieży czy też walki.

Wietnamski rząd przekazał, że jego ambasada w Tajlandii ściśle współpracuje z tajskimi władzami. Sprawę monitoruje ponadto Departament Stanu USA, jednocześnie przekazując szczere kondolencje dla bliskich zmarłych osób.