Ogłoszono nominacje do prestiżowej nagrody Emmy. Faworytem jest serial "Szogun", który otrzymał 25 nominacji oraz "The Bear", który zgarnął 23 nominacje. Jednocześnie jest to rekordowy wynik w historii nagród dla serialu komediowego. Statuetki zostaną rozdane po raz 76. a gala odbędzie się już za kilka tygodni.